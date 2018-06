ELEZIONI VICENZA – Ecco tutti i nomi della nuova Amministrazione

Sono 20 i consiglieri comunali della nuova maggioranza: 10 per la Lista Rucco sindaco, 7 Lega Nord, 2 per Forza Italia, uno per la Lista Cicero. 11 per il centrosinistra che finirà all’opposizione.

Ecco gli eletti per la Lista Rucco: Giovine è il vero crack con 446 voti, il più votato; Lunardi, Sorrentino, Naclerio, De Marzo, Zoppello, Porelli, Berengo, Siotto, Danchielli; per la Lega Nord: Ciambetti, Celebron, Tolio, Maltauro, Pellizzari, Albiero, Maino; per Forza Italia: Zocca, Cattaneo; per la Lista Cicero: Claudio Cicero.

Gli eletti della opposizione. Pd: Sala, Spiller, Balbi, Marchetti, Marobin, Rolando; Vicenza capoluogo: Selmo, Pupillo; Vinova: Ennio Tosetto; Quartieri del Centro: Colombara; Coalizione Civica: Asproso.