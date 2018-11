Eleonora Andriolo protagonista al Festival del Baccalà e al premio “Miglior chef emergente”

La Chef Eleonora Andriolo, dell’Acchiappagusto Emozioni dei Sapori (Via Santa Giustina 9, 36057 Arcugnano -Vicenza) interpreta il baccalà e stoccafisso al Festival Triveneto del Baccalà – Trofeo Tagliapietra. La manifestazione itinerante farà tappa al ristorante di Arcugnano (Vicenza) giovedì 15 novembre 2018, alle 20.30. Poco dopo, la Chef sarà a Milano per gareggiare al premio “Miglior Chef Emergente”.

Ecco la prima sfida che impegnerà la chef e la sua brigata. La Chef Eleonora Andriolo cercherà di conquistare il pubblico del Festival Triveneto del Baccalà Trofeo Tagliapietra con tre piatti ideati appositamente: flan di stoccafisso e melograno su vellutata di zucca e scaglie di tartufo di Gambugliano (antipasto), tortellini affumicati ripieni allo stoccafisso su specchio di St. Maure Cendre e cenere (primo piatto), il mio baccalà dolce ed acerbo (secondo piatto). Il costo è di 50 euro, escluso il vino (info e prenotazioni. – info@acchiappagusto.it – +390444323713)

Subito dopo, un’altra sfida attende la giovane chef. È stata scelta per gareggiare al Premio “Miglior Chef Emergente”(MegaWatt Court 17 – 19 novembre a Milano). Da oltre 15 anni Luigi Cremona e Lorenza Vitali individuano le migliori giovani leve delle cucine di tutta italia. Il premio si svolge in 3 tappe territoriali: Nord, Centro Sud e finale Nazionale.

Simbolo di innovazione e creatività, il Trofeo Tagliapietra premia lo Chef che ha presentato al Festival Triveneto del Baccalà la migliore ricetta a base di baccalà o stoccafisso. Il Trofeo verrà consegnato durante il Galà Finale che, per la nona edizione, si svolgerà in una location d’eccezione a Montecchio Maggiore (Vicenza), lunedì 25 marzo 2019.

Durante il Galà Finale si assisterà alla sfida degli chef che presenteranno le sei migliori ricette interregionali, arrivate alle semifinali dopo il giudizio popolare dei commensali e ritenute meritevoli da parte della Giuria del Comitato Organizzatore della manifestazione, presieduta da Luca Padovani, per aggiudicarsi l’ambito Trofeo. La proclamazione della ricetta vincitrice, spetterà alla Giuria Tecnica, coordinata da Franco Favaretto, Chef patron del BaccalàDivino di Mestre (Venezia).

Il Trofeo Tagliapietra rimarrà per un anno nel ristorante dello Chef vincitore che, inoltre, si aggiudicherà un viaggio per due persone in Norvegia, alle isole Lofoten, patria dello stoccafisso. Il viaggio è offerto dalla Tagliapietra e Figli Srl, promotrice del Festival Triveneto del Baccalà e una delle aziende leader in Italia nell’importazione, lavorazione e commercio di prodotti ittici in particolare del merluzzo, con sede a Mestre (Ve).

Fino al 28 febbraio 2019, data ultima delle cene in calendario al Festival, i giudici saranno i clienti che parteciperanno alle serate e potranno votare la ricetta a loro più gradita tra le tre in concorso. In seguito, la Segreteria del Festival, sulla base delle votazioni dei clienti, indicherà al Comitato Esecutivo la ricetta della serata scelta per la selezione provinciale. Successivamente, il Comitato Esecutivo indicherà il Ristorante che parteciperà alla preselezione regionale dalla quale usciranno i sei Ristoranti che con i loro piatti parteciperanno al Galà Finale.