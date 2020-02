Elena Rigoni è la nuova presidente di Confcommercio Gallio

Elena Rigoni è la nuova presidente della delegazione Confcommercio di Gallio. Titolare del negozio “El casolin de Gallio”, è attiva in tante attività che animano il paese, occupandosi in particolare anche dell’organizzazione di laboratori per bambini in varie ricorrenze e della promozione della danza e del fitness. Ad affiancare la neo presidente, un nuovo consigli direttivo che si è costituito da alcune settimane e che vede impegnato nell’attività di Delegazione il vicepresidente Marco Finco (Macelleria Finco) e i consiglieri Aldo Costa (Albergo Valbella), Ilaria Finco (Albergo Concordia), Pino Finco (Punto Sport), Luca Gianesini (Bar Commercio) e Rinaldo Rigoni (Rifugio Campomuletto).

“Ringrazio il consiglio per la fiducia che mi è stata data, ma soprattutto per l’entusiasmo e la voglia di collaborare che ha accompagnato questa nomina – afferma Elena Rigoni-. Ringrazio anche il past president Rinaldo Rigoni, che ha scelto di non disimpegnarsi, bensì di mettere la sua esperienza a disposizione della squadra rimanendo in consiglio”. Tra i primi obiettivi della nuova delegazione quello di collaborare con l’Amministrazione Comunale per potenziare la programmazione degli eventi: “C’è già un calendario ricco di manifestazioni – spiega la neopresidente -, ma si può lavorare per valorizzare l’esistente e per pensare anche a nuove proposte: su questo tema è già iniziato il lavoro con il Consiglio e il confronto con i colleghi sul territorio”. Proprio il metodo di puntare al massimo coinvolgimento è tra le linee guida della Delegazione, “a partire – conferma Elena Rigoni – dalla sinergia con l’Amministrazione comunale, che è già positiva e che vogliamo rafforzare ancor più: perché negozi e pubblici esercizi sono il motore della vita economica del paese, così come dello sviluppo turistico, senza dimenticare il ruolo sociale che le nostre attività hanno nella vitalità del paese e nel garantire un servizio ai residenti e ai turisti”.