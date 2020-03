Effetto coronavirus: Amazon dà la precedenza ai beni di prima necessità

Amazon rifornirà i magazzini statunitensi ed europei solo con forniture essenziali fino al 5 aprile, in modo da lasciare più spazio possibile a dispositivi medici e a prodotti per la casa, la cui domanda sta aumentando moltissimo a causa dell’epidemia da coronavirus. La decisione non implica che Amazon non venderà più beni di altro tipo, come giocattoli o cellulari, solo che però potrebbero esaurirsi più rapidamente, o che i venditori dovranno spedirli direttamente agli acquirenti, non potendo utilizzare i magazzini. Ne dà notizia l’agenzia Reuters. Questo l’elenco dei prodotti che Amazon ha deciso di considerare essenziali, e ai quali dunque darà la precedenza: prodotti per la salute e per la cura della casa, prodotti per la cura della persona, cibo, forniture per gli animali, libri.