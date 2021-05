Effetti Pfas sui bimbi: anche Noventa Vicentina aderisce allo studio dell’Università di Padova

L’Amministrazione Comunale di Noventa Vicentina, con gli altri Comuni facenti parte del coordinamento dei Comuni contro i PFAS, aderisce al Progetto “TEDDY CHILD – Ricerca dell’Università di Padova sugli effetti da PFAS sui bambini”. Questo studio è rivolto alle famiglie che abitano nei comuni della zona rossa (per influenza da PFAS) e limitrofi con figli di età compresa tra 1 e 13 anni. L’obiettivo è valutare i potenziali effetti dei PFAS sullo sviluppo cognitivo e socioemotivo dei bambini.Il progetto di ricerca è guidato dal Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione (DPSS) dell’Università di Padova.

Per saperne di più è possibile collegarsi al link del Dipartimento dedicato al progetto: https://teddychild.dpss.psy.unipd.it/.

Per registrarsi al Progetto è necessario cliccare sul seguente link: https://psicologiapd.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_5zGgKEkmg6P00zs.