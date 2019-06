EDITORIALE – Vicenza, oggi la nuova giunta Rucco

Detto fatto. Quattro nuovi assessori dovrebbero essere nominati già oggi dal sindaco Francesco Rucco, ed altri quattro chiuderanno la loro breve esperienza come amministratori della città. Se svolta doveva essere, svolta sarà, senza sconti. Senza prigionieri. Questa volta si fa sul serio, sempre in nome di quella svolta che in tanti chiedevano al primo cittadino. L’atto muscolare che darà nuovo abbrivio alla giunta misto civica sarà quello di fare accomodare verso l’uscita anche nomi eccellenti. I nomi che girano sono sempre quelli, quindi in questo senso non vi saranno particolari sorprese. Ed anche quelli in entrata sono abbastanza scontati nel rispetto di equilibri di giunta che comunque andranno mantenuti. Rucco come anticipato ieri nel “Caffè” lascerà la cultura ad uno dei suoi civici. Ad ore l’annuncio. Le trattative sono frenetiche e il sindaco vuole fare il prima possibile. Una ultima considerazione. La giunta nominata un anno fa era stata definita sull’onda emozionale di un successo che pareva impossibile. Oggi si svolta e non ci saranno più sconti, Rucco giocherà la sua vera partita d’ora in poi. Che la vinca o perda ora dipenderà tutto da lui.