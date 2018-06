EDITORIALE – Vicenza, minoranza sinistra: i bugiardi dove stanno?

Ne hanno fatto una battaglia politica ed ideologica a dir poco squallida tanto quanto i post che hanno infestato qualche anno fa, parecchi anni fa, qualche bacheca social: battaglia persa malamente perché ai cittadini interessano soluzioni a problemi trascinati da ben due lustri dalla amministrazione Variati; la minoranza in consiglio capitanata dal trombato Dalla Rosa però ancora non demorde e butta già in vacca una idea di opposizione sana e sui contenuti per ritornare al ritornello che li ha già fatti perdere. I post fascisti. E la incoerenza o ritenuta tale del neo sindaco che avrebbe, a loro modo di vedere, dovuto cacciare dal consiglio chi invece è stato regolarmente eletto dai cittadini. La democrazia è tale, secondo le opposizioni, solo se ha un manto politico definito, altrimenti è assolutismo e devianza.

“L’assoluzione data dalla maggioranza ai firmatari di post inneggianti al nazifascismo, al razzismo, all’antisemitismo e all’omofofobia eletti in Consiglio Comunale ci lascia basiti e appare una chiara via di fuga rispetto agli impegni formalmente presi dal sindaco di fronte a tutta la città” scrivono le opposizioni unite. “Francesco Rucco il 20 maggio, durante la campagna elettorale, aveva dichiarato: ‘Le persone che hanno pubblicato questi post, abbiano la correttezza, se eletti, di fare un passo indietro”. Non sfugge la differenza tra quanto dichiarato formalmente e l’assoluzione dietro alla quale oggi si nasconde il sindaco. Davvero una partenza da record: la prima bugia e la prima promessa non rispettata dopo soli 10 giorni dall’elezione” accusano le minoranze. Quale bugia chiediamo noi? Rucco si è rimesso alla volontà specifica di chi è stato eletto correttamente. Quindi dove starebbe il presunto inganno? Questa vicenda stucchevole come non mai apre la stagione delle opposizioni connaturandola. In antitesi rispetto alle dichiarazioni post elettorali di Possamai e Formisano che definivano il lavoro che aspettava gli sconfitti come costruttivo e collaborativo. Questa si, una bugia, a quanto pare.