EDITORIALE- L’Italia non è un Paese per giovani: chi ci brucia il futuro?

Da lunghi anni si discute se il sistema scolastico-accademico italiano sia in grado di soddisfare le richieste di “alta specializzazione” che proviene dal mondo delle imprese, e più in generale dal mondo del lavoro.

Non è un mistero che dal mondo produttivo provenga un’elevata richiesta di professioni qualificate, e da molte parti, in particolare al nord, si lamenta la mancanza di un adeguato sistema di orientamento che indirizzi i giovani a sviluppare le competenze richieste da un mercato del lavoro in continua evoluzione.

Gli esperti ci dicono che il 65% dei lavori dei prossimi dieci anni non è stato ancora inventato. Possiamo solo ipotizzarli, sapendo però che si tratta di un mero esercizio intellettuale. L’unica strada sta nel preparare i giovani al cambiamento, e quindi serve una scuola che offra quanti più strumenti possibili, che sviluppi la multidisciplinarietà, che prepari a cogliere le opportunità del mercato, seguendo magari percorsi discontinui.

Il sistema delle imprese venete, che è riuscito a recuperare le posizioni ante crisi, e che da tempo lamenta di non riuscire a trovare sul mercato professionalità adeguate alla bisogna, forse potrebbe trovare qualche risposta alle proprie esigenze se si riuscirà finalmente a completare il percorso del Veneto verso l’autonomia, ancora “impantanato” a Roma in verità.

Risposte ad esempio in tema di alternanza scuola-lavoro, di programmazione dell’offerta formativa, dell’assegnazione dei contributi alle scuole, di fondi a sostegno del diritto allo studio.

Ma è chiaro che, sia pure con le riletture legate alla realtà territoriale che potranno derivare dall’autonomia regionale, quello dell’istruzione è e resterà un problema “nazionale”, che oggi forse più di altri comparti mostra il declino che sta vivendo questo nostro Paese.

Partendo da numeri dell’Ocse (elaborazione &italiadati), rapportando (media 2015-2017) il dato relativo alla spesa pro-capite per interessi sul debito al dato della spesa pro-capite per l’istruzione, si ricava che l’Italia è l’unico Paese ad economia avanzata in cui le due cifre sono pressoché coincidenti ( 1.446 US$ contro 1.474).

Tanto per fare qualche raffronto, in Spagna la spesa pro capite per l’istruzione è una volta e mezza quella per interessi (1.445 contro 917) in Inghilterra più del doppio (2.020 contro 927,) due volte e mezza negli Stati Uniti (3.481 contro 1.691) tre volte in Francia (2.219 contro 733) cinque volte in Germania ( 2.032 contro 405). Persino la disastrata Grecia spende in istruzione una volta e mezzo di più che sul debito (1.152 contro 833). Decisamente fuori partita Svizzera e Finlandia, che spendono per la scuola circa trenta volte più che per il debito.

Cosa vuol dire questo dato decisamente fuori dal coro?

Semplicemente, che stiamo bruciando il futuro dei nostri giovani.

Sarà anche brutale, ma non trovo altra espressione per esprimere lo “scippo generazionale” in atto da decenni.

Dietro quelle due cifre infatti c’è infatti una diversa filosofia che ci differenzia dal resto del mondo occidentale.

Perché gli Stati che investono oggi sull’istruzione fanno una scommessa sul futuro, nella certezza che giovani preparati rappresentano l’avvenire di un Paese.

L’Italia preferisce rinunciare, scaricando al contrario sulle spalle dei nostri ragazzi il conto da pagare negli anni a venire.

Sia chiaro che non è colpa da addebitare solo a questo Governo.

Berlusconi, Prodi, Monti, Renzi, Letta non hanno mai messo in campo politiche diverse, perseverando in questa anomalia tutta italiana.

Il problema è che la spesa corrente dello Stato italiano, fra mancette, sussidi a pioggia, malversazioni e sprechi, inefficienza della pubblica amministrazione, è da sempre eccessiva, e di conseguenza l’istruzione dei giovani non è vista come un investimento “strategico”, bensì come un normale capitolo del bilancio, da contenere il più possibile, e all’occorrenza tagliare per far quadrare i conti.

Ecco perché l’Italia non è un Paese per giovani!

Ecco perché, dopo averli laureati a spese dei contribuenti, i nostri ragazzi noi li “regaliamo” agli altri Stati, che possono offrire loro condizioni di lavoro e di vita decisamente migliori.

Non si vede a tutt’oggi nessun movimento politico che mostri una qualche attenzione al problema, a parte le ormai consuete annuali riforme dell’esame di maturità per renderlo sempre meno difficile, tanto che c’è da chiedersi se non valga la pena di eliminarlo del tutto.

E ciò perché l’Italia è ormai un Paese di vecchi, e di conseguenza il peso elettorale (e quindi gli orientamenti ed i bisogni) delle generazioni più anziane, sempre crescente, condiziona la politica.

E a maggior ragione una politica ormai suggestionata e indirizzata solo dai sondaggi, quindi senza una visione di lungo periodo.

Dopo avere accumulato uno dei più alti debiti pubblici del mondo, e non aver contrastato con adeguate politiche l’invecchiamento della popolazione, oggi i ragazzi invece di essere visti come le potenziali risorse del futuro del nostro Paese, stanno per essere trasformati in un costo sociale, e la proposta di istituire una misura di tipo assistenzialista come il reddito di cittadinanza ne è la prova provata.

Alcide De Gasperi ebbe a dire “Un politico guarda alle prossime elezioni, uno statista guarda alla prossima generazione”.

Quanti statisti riuscite a vedere di questi tempi nei palazzi romani?