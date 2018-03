EDITORIALE – Italia dopo il voto, benvenuti nel Regno della Confusione

Italia dopo il voto, benvenuti nel Regno della Confusione

di Marco Osti

Dopo una settimana dalle elezioni politiche, gli italiani hanno come unica certezza che l’Italia si è trasformata nel Regno della Confusione.

Nessuno dei vincitori, intesi come coalizione di centrodestra e come Movimento 5 Stelle, può governare senza un’alleanza fra loro o con il centrosinistra e, soprattutto, con il Partito Democratico.

Le soluzioni possibili paiono però non percorribili per i veti incrociati che sussistono rispetto a qualsiasi intesa.

In questo scenario il Pd, nonostante la sconfitta bruciante, sarebbe nelle condizioni di poter essere determinante per la formazione di un Governo.

La decisione, emersa dopo la riunione della Direzione, in cui si sono sancite le dimissioni di Matteo Renzi da segretario e la sostituzione con il suo vice Maurizio Martina, è però chiara.

Il Partito Democratico ha scelto di stare all’opposizione.

Solo il governatore della Puglia Michele Emiliano ha dichiarato che il Pd dovrebbe trovare un accordo per dare appoggio esterno a un Governo a guida Di Maio, sulla base di alcuni obiettivi preventivamente concordati.

Questa posizione non ha però convinto nessuno degli altri referenti del partito, dove peraltro la componente che si riconosce in Renzi resta molto ampia, almeno fino a cambiamenti che potrebbero essere determinati solo da un Congresso, che Martina non ha indetto e nessuno peraltro ha chiaramente invocato.

Nonostante il passaggio di consegne, la linea del Pd resta quindi quella tracciata da Renzi il giorno dopo le elezioni, quando annunciò le sue dimissioni ed escluse che vi potessero essere alleanze con il M5S o con il centrodestra per la formazione di un eventuale Governo.

“Chi ha vinto governi, se ne è capace – dichiarò Renzi – ma il Pd non starà con gli estremisti”.

Del resto le distanze con il M5S o il centrodestra, e soprattutto Salvini, che ne è oggi il leader, sono davvero molto ampie su molti punti importanti dei programmi esposti in campagna elettorale.

Al momento pare non percorribile anche un’alleanza tra il Movimento 5 Stelle e il centrodestra, che sarebbe possibile solo nell’improbabile caso che Di Maio o Salvini accettassero un ruolo di secondo rispetto all’altro.

In questa situazione di impasse sono comunque attivi i contatti politici a vari livelli e diventa importante la formazione dei gruppi parlamentari, dato che ogni eletto deve dichiarare a quale fra loro intende iscriversi.

Lo sostenne già Denis Verdini, da sempre tessitore di alleanze in Parlamento e fiero sostenitore del Patto del Nazareno tra Renzi e Berlusconi, in una trasmissione televisiva il giorno prima delle elezioni.

L’attuale scenario era stato chiaramente previsto e non a caso, prima del voto, Berlusconi fece più di un ammiccamento verso quei candidati del M5S accusati in campagna elettorale di non avere restituito per intero le indennità relative alla carica di parlamentare.

Per verificare il possibile raggiungimento di una maggioranza, potrebbe quindi essere decisivo quanto sarà ampio e da chi sarà formato il Gruppo Misto di Camera e Senato ed è facile immaginare che già emissari del M5S o del centrodestra stiano contattando chi tra gli eletti non ha una chiara collocazione.

In questo scenario si dovrebbe muovere con maggiore esperienza il centrodestra, ricordando i casi Scilipoti e Razzi, sebbene il numero dei transfughi da convincere è molto più corposo che in passato.

In ogni caso, in questo gioco di costituzione in Parlamento di una maggioranza risicata, ma reale, potrebbe tornare al centro dell’agone Berlusconi, un po’ defilato dopo il voto, e a quel punto anche la questione della reale leadership nel centrodestra potrebbe assumere connotati diversi dall’attuale.

La politica però è materia in continuo divenire, che si ispira anche a valori superiori e al senso di responsabilità verso il Paese invocato dal presidente della Repubblica.

Un richiamo che il Pd non ha lasciato cadere e in queste ore maggiorenti del partito hanno dichiarato che, di fronte all’ipotesi di un Governo di scopo, proposto dal Colle, faranno opportune valutazioni.

In tutto ciò resta l’incognita Renzi, che ha lasciato la segreteria del Pd, ma ha dichiarato che non intende mollare.

Continua quindi la sua azione politica, ma già qualcuno si chiede se lo farà ancora nel Partito Democratico.

Una ipotesi forse troppo azzardata, ma nel Regno della Confusione ormai tutto è possibile.