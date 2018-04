EDITORIALE- Centrodestra ed il manuale perfetto di come perdere le elezioni a Vicenza

Mentre si avvicina pericolosamente la data del 10 giugno e, ancora di più, quella della presentazione delle liste, un mese prima, il Centrodestra cittadino è ancora palesemente alle prese con la confusione suprema, vittima di se stesso e dei suoi veleni, delle sue antipatie degli ego malati di parte della sua classe dirigente che sembra voglia condannarsi ad altri dieci anni di opposizione.

A oggi l’unico candidato che procede dritto per la sua strada è Francesco Rucco, mentre la candidatura di Fabio Mantovani, costretto a portare una croce non sua, viene bocciata dalla Lega cittadina guidata dal segretario del consigliere regionale bassanese Nicola Finco, Matteo Celebron passato alle cronache per aver vinto il mini congresso di una sezione con meno iscritti di un condominio.

Al documento approvato all’unanimità da ben sei persone segue, di fatto, l’endorsement a Francesco Rucco, che di leghista, sia per natali che per curriculum politico ha ben poco rispetto alla connotazione territoriale e ideologica del Carroccio.

Eppure è accaduto poche sere fa.

Erik Pretto, segretario provinciale della Lega, pur con il linguaggio attento della politica, sconfessa il segretario di Finco dichiarando che Celebron dovrebbe preparare la lista dei consiglieri prima che occuparsi della promozione o bocciatura del candidato sindaco. Vedremo il seguito nei prossimi giorni.

Il dato chiaro è che la città di Vicenza è diventata in questi mesi l’OK Corral dove si consumano ambizioni, frustrazioni e, ancor peggio, regolamenti di conti di molti protagonisti del Centrodestra del Veneto. Lo scontro tra le due segreterie della Lega parla da solo, così come il fuoco amico interno a Forza Italia nei confronti dell’unico candidato davvero civico che sia presente al momento poiché tutti gli altri arrivano da lunghe, e in qualche caso, variopinte militanze nei partiti della Prima e della Seconda Repubblica.

Francesco Di Bartolo, in controtendenza con il nuovismo sbandierato dal Movimento 5 Stelle, era nella DC, poi nel PPI, trasloca nell’Italia dei Valori di Antonio Di Pietro ed infine approda alla corte di Grillo; Otello Dalla Rosa lo abbiamo visto giovane consigliere comunale del Partito Socialista Italiano nel primo mandato di Achille Variati, 1990-1995, poi lo ritroviamo di nuovo con Variati, iscritto al PD, quando nel 2008, inaspettatamente, Achille batte l’europarlamentare forzista Lia Sartori e dopo qualche tempo gli viene affidata AIM Energy; Francesco Rucco inizia il suo percorso politico con il Fronte della Gioventù, l’organizzazione giovanile del MSI-DN, aderisce ad Alleanza Nazionale, sotto le cui insegne è consigliere della Circoscrizione 4, entra nel CdA prima dell’Istituto Salvi e poi dell’IPAB, viene eletto consigliere comunale all’Hullweck Bis nel 2003, poi rinnovato nel 2008 – PdL – e nel 2013 – Lista Dal Lago -.

Insomma tutti navigatori più o meno esperti di politica dei partiti.

Non si hanno notizie di militanza politica di Fabio Mantovani. Doveva essere un valore, è diventato un limite.

Va considerato un altro elemento di lettura per comprendere la telenovela della caccia al Sindaco che si è scatenata nel Centrodestra. Il regolamento di conti tra gli ex AN che sono rimasti all’interno di Forza Italia – a quel che appare poco convintamente – ed il vertice di matrice più marcatamente Berlusconiana. I Berlusconiani lanciano la candidatura di Mantovani il civico – e la sostengono – gli ex AN la osteggiano, direttamente o indirettamente – vedi Fratelli d’Italia e gran parte dei sostenitori di Francesco Rucco. Può essere una coincidenza? Noi ci crediamo poco, perfino il neo deputato forzista ex AN Piergiorgio Cortelazzo è andato a cercare altri nomi con cui sostituire l’ex Presidente dell’Ordine degli Avvocati – pare che sia sua l’idea di lanciare il DG di TVA, Claudio Cegalin. Tutti ex AN forse perché stanno rispondendo alle esclusioni eccellenti che hanno subito alle Politiche di marzo, forse perché si stanno preparando al partito unico con la Lega, un cupio dissolvi della destra più miope che abbiamo già visto all’epoca del Predellino quando pensavano di entrare in un partito ed è finita con il “che fai mi cacci?”.

Il problema è che tutto questo avviene in quella che sembra essere diventata un campo per darsi battaglia, non una città con la necessità di cambiare, seriamente, verso.