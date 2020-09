Edicolante derubato in auto: via 5.000 euro di incassi

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

I soliti ignoti colpiscono un’edicola e rubano l’incasso della giornata. Sono spariti così 5mila euro a Salvo Messineo, 59 anni, titolare dell’edicola di via Cavalieri di Vittorio Veneto, lunedì sera. I ladri hanno aperto l’auto dell’uomo, rimasta incustodita per pochi minuti, e portato via tutto l’incasso appena deposto dall’edicolante, che nel mentre era al supermercato a fare una veloce spesa. Indagano i carabinieri.