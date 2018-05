ECONOMIA – Un vicentino alla guida di European Plastics Converters (EuPC) 

A margine del convegno “A circular future with plastics”, svoltosi a Milano il 24 e 25 maggio scorso, European Plastics Converters (EuPC) ha tenuto la sua Assemblea annuale nel corso della quale Renato Zelcher, (vicentino, 55 anni, Amministratore Delegato di Crocco spa e Consigliere della Sezione Materie Plastiche e Gomma di Confindustria Vicenza) è stato eletto nuovo presidente. È il secondo italiano a ricoprire questo prestigioso incarico all’interno della federazione europea delle aziende trasformatrici che, attraverso le associazioni operanti a livello nazionale (Unionplast in Italia), rappresenta oltre 50mila aziende che operano nella produzione di articoli in materiale plastico, per un fatturato superiore a 260 miliardi di euro. Zelcher (nella foto) ha ricevuto il testimone da Michael Kundel, CEO di Renolit, che ha completato il suo secondo mandato biennale al vertice della Federazione.