ECONOMIA – Un corso per…“Esportare assieme”

L’industria del territorio vicentino è da sempre fortemente legata all’export, che nel corso degli anni si è consolidato in particolare verso i mercati dell’Unione Europea e quello degli Stati Uniti. Con il cambiamento delle dinamiche economiche, degli equilibri commerciali, nonché con l’aumentare della concorrenza, le imprese hanno sempre più l’esigenza di guardare oltre i mercati target tradizionali. Confindustria Vicenza, con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza, ha avviato il progetto “Esportare assieme: allargare gli orizzonti del nostro export”. Il percorso formativo in 8 giornate è rivolto ad approfondire le corrette strategie di internazionalizzazione sui mercati lontani, attraverso la scelta e la pianificazione degli strumenti tecnici e di marketing più adatti. Ogni mercato ha infatti le proprie caratteristiche specifiche, dagli aspetti culturali a quelli normativi, che è necessario padroneggiare per poter strutturare azioni commerciali efficaci. Più nel dettaglio i primi tre appuntamenti del percorso “Esportare assieme” saranno dedicati agli aspetti tecnici (dalla creazione di business plan alla gestione della logistica e dei pagamenti) e a quelli comunicativi, con un focus sull’approccio digitale ai mercati obiettivo. I successivi cinque incontri andranno invece a trattare le singole aree di riferimento: il sud est asiatico, l’India, l’Africa centro orientale, la Russia e l’unione doganale e infine l’America Latina (Colombia e Perù). Gli incontri si terranno nelle date: 28 giugno e 10-12-17-19 luglio. Tutti gli appuntamenti saranno ospitati nella sala A. Rossi di Palazzo Laverda (Mure Porta Castello, 9 – Vicenza), dalle ore 9.00 alle 17.00.