ECONOMIA – Sono vicentini i vincitori del Premio Nazionale Avedisco

Durante la 24° edizione del Premio Nazionale AVEDISCO, che ha avuto luogo lo scorso 25 maggio nella splendida cornice dell’Acquario di Genova sono stati premiati, come migliori Incaricati alle Vendite del 2017, per la loro fiorente carriera. Il vicentino Cristian Peruzzi dell’Azienda Holiday Dream Club Srl ha ricevuto il Premio alla Carriera perché in quattro anni in Holiday Dream Club Srl ha raggiunto gli obiettivi più ambiziosi grazie alla sua determinazione, costanza e tenacia. L’azienda è leader nel settore vacanze, turismo e divertimento. Michele Giannotta di Lugo dell’Azienda House to House Spa ha ricevuto il Premio alla Carriera perché è un esempio di umiltà e perché ha raggiunto importanti traguardi grazie alla sua dedizione e impegno in House to House Spa, prima azienda di Vendita Diretta specializzata nel settore lavanderia. Sonia Vicenzi dell’Azienda La Valigia Rossa Srl ha ricevuto il Premio alla Carriera per la sua fedeltà all’azienda e per la costanza con cui ha incrementato il suo fatturato per La Valigia Rossa Srl, realtà che si occupa di consulenza, salute e benessere sessuale e della vendita di prodotti correlati. L’evento, patrocinato dalla Regione Liguria e dal Comune di Genova, è stato presentato da Giorgio Mastrota, che ha premiato gli Incaricati che nel corso della loro carriera si sono distinti per i risultati raggiunti e per la fedeltà mostrata verso le proprie aziende.