ECONOMIA – Rinascita Wolkswagen

E’ passato solo poco tempo dallo scandalo dieselgate che vide coinvolto il colosso automobilistico tedesco, ma grazie ad utili e margini raddoppiati la crisi sembra definitivamente alle spalle. Se è vero che il gigante di Wolfsburg ha di fatto pagato le colpe anche per altri, è altrettanto vero che il pubblico ha continuato a credere nei modelli prodotti dal leader tedesco di automobili, non solo in Europa ma anche nel resto del mondo, vendendo come marchio qualcosa come 6,2 milioni di automobili, raggiungendo un fatturato di circa 230 miliardi e con una liquidità di cassa di quasi 23 miliardi, tale da poter affrontare con la massima tranquillità eventuali importanti investimenti. Questi pochi dati hanno permesso al ceo di Wolkswagen Mathias Muller di poter dichiarare di aver raggiunto risultati storici mai ottenuti prima. Lo scandalo dei motori diesel del settembre 2015 è stata un’ esperienza difficile da superare ma sembra abbia rafforzato ulteriormente l’azienda automobilistica permettendogli di guardare ad un futuro ancora più solido rispetto al passato. La sfida per il futuro vede il lancio di alcune macchine elettriche alcune delle quali a zero emissioni, senza per questo disimpegnarsi nel continuo miglioramento per i motori tradizionali. Se non bastasse tutto questo Mathias Muller sembrerebbe orientato ad investire 90 miliardi di euro nei prossimi cinque anni per sviluppare tutte le tecnologie classiche. La crisi ormai è alle spalle l’azienda automobilistica tedesca è in piena forma pronta a ripartire prepotentemente sul mercato per ritornare ad occupare la posizione di leader che gli compete.