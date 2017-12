ECONOMIA – PIR occasione per le imprese e per i privati

I pir o meglio i piani individuali di risparmio sono uno strumento che permette all’investitore privato di finanziare la crescita delle piccole medie imprese, aiutandole ad avvicinarsi al mercato dei capitali, in un periodo in cui è difficile trovare credito.

Sono sostanzialmente dei piani di risparmio a lungo temine, per sintetizzare potremmo anche dire un contenitore fiscale vestito ad esempio da fondo comune di investimento, dove mettere degli strumenti finanziari, azioni o obbligazioni, per almeno il 70% emessi da aziende italiane. Di questo 70%, almeno il 30% deve essere investito in strumenti finanziari emessi da imprese diverse da quelli presenti nell’indice FTSE MIB, che è l’indice principale del mercato azionario italiano, per far sì che il risparmio possa essere confluito anche verso aziende medio piccole, a sostegno quindi dell’economia.

Sono un ottimo investimento per qualsiasi risparmiatore, il grande successo del 2017, basti pensare agli oltre 7,5 miliardi investiti.

In dote, per l’investitore, un importante beneficio fiscale, se l’investimento viene mantenuto per cinque anni, ovvero l’esenzione del pagamento dell’imposta di capital gain su eventuali plusvalenze.

Se invece non viene mantenuto per cinque anni, in caso di disinvestimento viene applicata se presente plusvalenza la consueta tassazione sulle rendite finanziarie pari al 26%.

Il target è quello dei piccoli e medi risparmiatori. L’investimento infatti non può superare i 30.000 euro all’anno per persona fisica, ed entro un importo massimo complessivo di 150.000 euro in cinque anni.

Non solo come si diceva risparmi fiscali, ma un aiuto concreto, alle piccole e medie aziende italiane, quelle che maggiormente rappresentano il tessuto industriale del nostro paese e che più necessitano di aiuti finanziari per poter crescere.