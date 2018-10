ECONOMIA – Opportunità titoli con alti dividendi

Non sempre i ribassi di borsa nascondono delle negatività, a volte potrebbero anche essere delle occasioni di acquisto, anche per degli investitori prudenti in cerca di rendimenti accattivanti.

Ovvio esiste un rischio insito nell’investimento azionario, è cosa conosciuta da qualsiasi risparmiatore, ed un’eventuale perdita può far parte del gioco.

Le ultime negative giornate dei mercati azionari, alimentata anche dai timori per le conseguenze future derivanti dalla finanziaria, hanno però reso molto appetitose le azioni di quelle Società aventi una prospettiva di distribuzione dividendi generosa. La resa in termini pratici, o meglio in percentuale, è di semplice calcolo, ottenibile rapportando il futuro dividendo al prezzo dell’azione, dove a parità di un dividendo costante, più il prezzo dell’azione sarà basso più il rendimento sarà alto.

Il rischio calcolato nel momento di un potenziale acquisto è l’ingessatura del capitale investito o addirittura in caso di vendita anche la perdita di parte del capitale investito, se la resa del dividendo fosse inferiore rispetto ad una perdita consistente del valore della singola azione. Resa e dividendo non sono certezze assolute, solo il tempo può dire se l’investimento sarà meritevole.

Va anche ricordato che nel lungo periodo i dividendi spesse volte sono stati la maggior componente per la performance di un mercato azionario, flussi periodici di denaro derivante dagli utili aziendali, realistici in una fase economica positiva come quella attuale, trasferiti dalle Società ai propri soci, vedi azionisti.

Come non va dimenticato che in presenza di mercati negativi i titoli ad alto dividendo generalmente perdono meno valore, e di conseguenza in presenza di mercati positivi guadagnano di meno rispetto a titoli ciclici essendo meno volatili e più difensivi, della serie chi si accontenta gode.

Attualmente le quotazioni dei titoli ad alto dividendo sono molto favorevoli, ma non va dimenticata la rischiosità dell’investimento azionario nel momento in cui si affronta l’acquisto, dove è fondamentale eventualmente formare un portafoglio formato da più titoli ad alto dividendo per la regola della diversificazione, anche se un calo importante e generalizzato dei mercati non può rendere immuni da eventuali perdite.

Se fosse facile investire tutti si arricchirebbero. Invece succede che a fronte di uno che si arricchisce c’è sempre chi si impoverisce. La storia è piena di casi simili spesso anche drammatici, perché in materia d’investimenti non si impara dai propri successi ma purtroppo s’impara dai propri errori, ricordandosi che una fase negativa o positiva non è mai eterna.