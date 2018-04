ECONOMIA – Materie plastiche e ambiente: il futuro è green?

L’impatto ambientale delle materie plastiche è un tema su cui il dibattito si è fatto recentemente molto acceso, specie in seguito alla decisione dell’Unione Europea di attuare una strategia che mira a rendere riciclabili o riutilizzabili tutti gli imballaggi di plastica entro il 2030. La Sezione Materie Plastiche e Gomma di Confindustria Vicenza ha quindi scelto di dedicare il convegno della propria Assemblea annuale ad approfondire proprio il tema della sostenibilità: “Plastic Strategy: il futuro circolare della plastica”. L’evento, che si terrà domani giovedì 12 aprile alle ore 17.00 presso la sala conferenze della sede dell’Università a Vicenza, ha l’obiettivo di dare una lettura globale delle dinamiche che caratterizzano il ciclo di vita della plastica. “Occorre fare una distinzione tra le politiche che l’Unione Europea intende attuare per rendere sostenibile l’uso delle materie plastiche, e il sensazionalismo delle notizie diffuse su questo argomento – ha dichiarato Nicola Stefani, presidente della Sezione Materie Plastiche e Gomma di Confindustria Vicenza – non si sta infatti parlando di una strategia anti-plastica, che sarebbe fuori luogo per un settore strategico come questo, ma di creare un nuovo paradigma di produzione e di consumo caratterizzato dal riutilizzo”. “Siamo convinti che all’impegno dell’industria si debba affiancare il principio di responsabilità condivisa dell’intera filiera e una campagna di educazione dei consumatori – ha affermato Renato Zelcher, consigliere della Federazione Gomma Plastica di Confindustria – la salvaguardia dell’ambiente passa infatti anche attraverso un uso consapevole dei prodotti, compresi quelli in plastica: un materiale troppo prezioso per diventare un rifiuto”. Durante il convegno il confronto verterà in particolare sulle possibili strategie di revisione degli attuali modelli di produzione e di consumo della plastica, per riconciliare l’innegabile funzionalità del materiale all’interno di un sistema che sappia proteggere l’ambiente. Dopo i saluti introduttivi del presidente di Confindustria Vicenza Luciano Vescovi, aprirà i lavori il presidente della Sezione Nicola Stefani. A seguire sono previsti gli interventi di Franco Bonollo, Prof. Ordinario Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali Università di Padova, sede di Vicenza; Angelo Bonsignori, Direttore Generale Federazione Gomma Plastica e Presidente IPPR; Luca Stramare, Responsabile dell’area Ricerca e Sviluppo di COREPLA. A moderare l’incontro sarà Piero Erle, giornalista economico de Il Giornale di Vicenza.