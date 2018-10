ECONOMIA – La concia protagonista a Unomattina

“Oggi vi facciamo scoprire un comparto economico italiano d’eccellenza, che unisce creatività, tradizione e innovazione”. Benedetta Rinaldi, conduttrice di UnoMattina insieme a Franco Di Mare, ha introdotto così il focus sull’industria conciaria andato in onda lunedì all’ora della colazione. Un vero e proprio risveglio in conceria per gli spettatori della trasmissione di RaiUno, che ha ospitato in studio il Direttore Generale di UNIC – Concerie Italiane, Fulvia Bacchi, e effettuato con l’inviata Metis Di Meo un viaggio lungo le linee di produzione di Conceria Bonaudo (a Cuggiono, provincia di Milano), accompagnata dal titolare Alessandro Iliprandi e dal direttore di produzione Vito Marino. Nel lungo servizio nessuna menzione, però, al polo della concia italiano che si trova, senza ombra di dubbio, in Val Chiampo. E se in studio la discussione ha messo al centro la leadership internazionale e, come ha sottolineato Fulvia Bacchi, l’eccellenza sostenibile della pelle italiana, tra i bottali di Bonaudo in primo piano è stata messa la qualità del prodotto, del progetto industriale e delle risorse umane, perché, come ha detto Alessandro Iliprandi, “la qualità delle lavorazioni non può prescindere da quella delle persone che le effettuano”.