ECONOMIA – Italian Exhibition Group diventa Participant di United Nations Global Compact

Italian Exhibition Group (IEG) diventa Participant di UNITED NATIONS Global Compact (UNGC), la più grande iniziativa di sostenibilità aziendale al mondo promossa dalle Nazioni Unite, ispirata già nel 1999 dall’allora segretario generale Kofi Annan. Italian Exhibition Group è il principale provider fieristico italiano aderente a UN Global Compact ed una delle tre aziende al mondo del settore ad aver fatto propri i capisaldi dell’Iniziativa. Per IEG si tratta di una naturale evoluzione. Il tema della Corporate Social Responsibility è, infatti, uno degli elementi portanti dell’agenda del Gruppo, in quanto la società sostiene gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’ONU e supporta la coesione sociale, la comprensione culturale e un sano sviluppo basato sui principi di sostenibilità. Attraverso la partnership con CIBJO, IEG partecipa al High-Level Political Forum (HLPF) del Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC) e si distingue come un organizzatore fieristico che promuove e fornisce servizi e programmi educativi relativi alla responsabilità sociale d’impresa (CSR) e alla sostenibilità all’interno della filiera della gioielleria, dei metalli preziosi e delle pietre preziose, a sostegno del programma di sviluppo dell’ONU e dei suoi Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG). Come iniziativa volontaria, UN Global Compact impegna i suoi partecipanti del settore privato ad operare secondo quattro pilastri fondamentali: il rispetto dei diritti umani, il rispetto dei principi del lavoro equo, la sostenibilità ambientale e la lotta alla corruzione. Questi pilastri trovano la loro declinazione in dieci principi che le aziende aderenti devono adottare e rispettare nel proprio approccio al business, affinché questi capisaldi etici e valoriali diventino parte integrante delle proprie strategie e della propria operatività, nel pieno rispetto dei principi della Responsabilità Sociale d’Impresa (CSR). Italian Exhibition Group, ammessa come Participant a UN Global Compact fa proprie queste regole fondamentali e si apre al confronto internazionale su questi temi decisivi nell’era dell’economia globalizzata. Al network di UN Global Compact aderiscono a livello mondiale oltre 10.000 Aziende, 3.000 soggetti no profit. Nel contesto del progetto sono rappresentati oltre 170 paesi. Italian Exhibition Group intende così confermare la centralità del tema della Responsabilità Sociale d’Impresa rispetto alle proprie politiche strategiche, aderendo a UN Global Compact la Società dichiara di voler ulteriormente impegnarsi sulla promozione e la diffusione di tematiche fondamentali quali la tutela dell’ambiente, le problematiche del cambiamento climatico, l’esaurimento delle risorse naturali, il miglioramento delle condizioni lavorative, il gender gap e la valorizzazione del lavoro a favore delle giovani generazioni. Unendosi alla comunità internazionale di UN Global Compact, IEG contribuirà a far avanzare questi obiettivi su scala mondiale.