ECONOMIA – Il caos venezuelano

Se a ragione siamo arrabbiati per la situazione politica del nostro bel Paese, per essere un po’ più sereni basterebbe pensare a quello che sta succedendo oltreoceano in Venezuela, dove è appena stato rieletto Presidente Nicolàs Maduro per un nuovo mandato di sei anni, in una nazione afflitta da una crisi economica, politica ed umanitaria che sembra senza fine.

Anche in questo angolo di mondo, il giorno dopo le elezioni con la conferma del Presidente Maduro per il periodo 2019/2025 rabbia, impotenza e rassegnazione sono stati i principali sentimenti provati dal popolo venezuelano, con un futuro che non sembra promettere nulla di buono.

La miopia di un uomo solo al comando, rieletto grazie ad un’affluenza considerata tra le più basse degli ultimi 50 anni, incapace di accorgersi del dramma in cui è piombato il suo popolo, che considera gli oppositori traditori della patria, giustificando la drammatica crisi in corso come un complotto internazionale, non può far altro che condannare a morte il suo Paese.

Una situazione da terzo mondo con una crisi finanziaria che ha portato in dote prima una profonda recessione, seguita poi da una situazione di emergenza umanitaria, con persone costrette a lottare per la propria sopravvivenza, amministrata da un governo incapace di sostenere un sistema produttivo nazionale che possa dare speranza a migliaia di persone.

Gli Stati Uniti, sospettando poca trasparenza nel voto, hanno annunciato forti sanzioni nei confronti di Caracas, cosa che inevitabilmente porterebbe al collasso una nazione già stremata da anni di crisi.

Un Paese quello sudamericano ricchissimo di petrolio ma poverissimo di tutto il resto, dove nessuno sa cosa realmente possa valere la moneta nazionale, il bolivar, con un tasso d’inflazione superiore al 1200% difficile quindi da misura o valutare e che porterà alla distruzione dei mezzi di sostentamento delle classi più povere.

Se è vero che Maduro negli ultimi anni aveva fatto di tutto per rimanere al potere, arrivando a destituire e sostituire in blocco il Parlamento, altrettanto vero è che non ha più il consenso di una popolazione incapace di poter sperare in un futuro, incapace di vedere le stelle guardando un cielo notturno sereno.

Perché questo possa succedere ai comuni mortali non è concesso saperlo, la crudeltà umana, la superbia dell’essere umano se usata in modo egoistico può solo portare distruzione e miseria, un leader o presunto tale sordo alla disperazione della propria gente e cieco nel vedere quello che sta succedendo al suo popolo, un giorno dovrà rendere conto del suo operato a qualcuno di più importante, certi che la storia comunque l’abbia già giudicato.