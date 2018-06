ECONOMIA – I big dell’oro all’Assemblea di Confindustria Vicenza

Si terrà lunedì 11 giugno, a partire dalle ore 18.00, nella sede di Palazzo Bonin Longare, l’Assemblea annuale della Sezione Orafa ed Argentiera di Confindustria Vicenza intitolata: “Innovazione e trasferimento di innovazione. L’impatto degli standard tecnici sulla produzione, nei controlli e nei rapporti con i clienti internazionali”. A dialogare con i rappresentanti del distretto orafo vicentino saranno gli esperti di alcuni dei più importanti brand del settore: Bulgari, Cartier, Pomellato e UnoAErre. Gli interventi verteranno in particolare sull’impatto che l’innovazione e la normativa tecnica hanno sulla filiera produttiva, con un focus sui rapporti con i buyer internazionali. Nella stessa occasione saranno inoltre presentati gli importanti risultati conseguiti dal Gruppo di Lavoro “Gemme e Metalli Preziosi” della Commissione “Commercio” dell’UNI – Ente Italiano di Normazione, tra i quali va evidenziato il recente riconoscimento ottenuto dall’ISO per quanto riguarda lo standard sulla metodologia di analisi non distruttiva dei preziosi. “Il nostro settore rappresenta uno dei punti di forza del Made in Italy, con un fortissimo orientamento verso i mercati esteri. – dichiara la presidente della Sezione Orafa ed Argentiera di Confindustria Vicenza Claudia Piaserico – Tuttavia, le aziende orafe si caratterizzano spesso per dimensioni ridotte ed elevata frammentazione. Per accrescere la capacità innovativa e competitiva, credo sia fondamentale puntare sempre più sulla collaborazione e sulla formazione e l’inserimento di tecnici preparati; ma anche, ed è il caso di questo straordinario incontro, confrontandosi con i grandi brand internazionali che saranno presenti all’Assemblea”. Insieme alla presidente Piaserico interverranno: Sandro del Dottore, Responsabile Laboratorio Chimico UnoAErre Industries; Antonio Fortunato, R&D Manager Pomellato; Silvia Bezzone, JBU Quality Specification Manager Bulgari Gioielli; Fabio Parizia, Responsabile Test e Misure PGI/Cartier; Damiano Zito, Presidente Gruppo “Gemme e Metalli Preziosi” UNI e Vice Presidente Sezione Orafa e Argentiera di Confindustria