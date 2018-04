ECONOMIA – A Gambellara Ebara inaugura il suo più grande stabilimento europeo

Ebara Pumps Europe SpA, da 20 anni già presente nel Vicentino, giovedì 12 aprile alle 15.30, inaugura il nuovo stabilimento con cui Ebara Corporation, la capogruppo con sede a Tokyo (più 16.000 dipendenti in tutto il mondo, oltre 3,6 miliardi di euro di fatturato), testimonia di voler continuare ad investire sul territorio italiano e vicentino, dando un forte segnale positivo. Con i suoi 54.000 mq, quello di via Torri di Confine a Gambellara sarà infatti il più grande in Europa per il gruppo Ebara, più del doppio rispetto al precedente di Brendola. I nuovi spazi consentono alle linee di produzione di usufruire di una migliore dislocazione, all’area logistica di essere notevolmente ampliata e dotata di piani di carico e scarico. 4000 mq, infine, sono dedicati ai nuovi uffici. La decisione di trasferire la produzione in un nuovo stabilimento, avente superficie e capacità produttive maggiori, è stata presa dal management giapponese per raggiungere gli obiettivi di crescita previsti per il triennio 2017-2019. Per questo, all’inaugurazione, saranno presenti il vertice del Gruppo, con Toichi Maeda President, Representative Executive Officer di EBARA Corporation; Luciano Vescovi, Presidente Confindustria Vicenza; Achille Variati, presidente della Provincia di Vicenza; Michele Poli, Sindaco di Gambellara; Makoto Tominaga, Deputy Consul General del Consolato Giapponese a Milano e, in rappresentanza di Invitalia (Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa) Stefano Nigro, Responsabile Ufficio coordinamento Attrazione Investimenti Esteri – ICE e Andrea Tabella, Project Manager Japan.