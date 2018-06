ECONOMIA – Estel sbarca in Cina

Estel sbarca in Cina grazie all’accordo con la multinazionale asiatica Aurora Group .Il prossimo 21 giugno la storica azienda d’arredamento Vicentina inaugurerà il suo primo showroom in terra Cinese su uno spazio di oltre 600mq. L’accordo pluriennale firmato a giugno 2017 dal Presidente di Estel Group Alberto Stella con i vertici di Aurora Group prevede una graduale penetrazione dello storico brand italiano di arredamento sul mercato asiatico: il primo step sarà rappresentato dall’apertura di un grande showroom a Shanghai, sede operativa di Aurora, e conseguente commercializzazione di arredi made in Italy. La nuova apertura rafforza la presenza di Estel a livello mondiale: lo showroom di Shanghai è solo l’ultimo di una lunga serie dopo quelli italiani di Thiene, Milano, Roma, Napoli e Mestre ed internazionali di New York, Monaco, Barcellona, Madrid, Panama, Tel Aviv e Francoforte (che sarà aperto a fine anno). Il nuovo spazio espositivo è stato realizzato nel distretto di Minhang, cuore pulsante della vita commerciale di Shanghai, e proporrà una selezione di prodotti della gamma Smart Office, fiore all’occhiello dell’azienda Thienese: una serie di soluzioni arredative per il design dell’ambiente di lavoro, sviluppate per operare secondo i ritmi e i valori contemporanei dello spazio ufficio, con particolare attenzione alla connettività, all’ergonomia, all’isolamento acustico e alla condivisione. “In occasione dell’Expo del 2015 Estel ha presentato il concept di Italian Smart Office – commenta con orgoglio il Presidente di Estel Group Alberto Stella – da allora il nostro approccio non è più basato solo sul Product Design ma si concentra sul Design di Ambiente: abbiamo studiato e sviluppato sistemi in grado di dialogare fra loro, migliorando benessere e produttività gli impiegati. Chi visita i nostri showroom non si trova di fronte ad una “carrellata” di prodotti ma vive un’esperienza coinvolgente tra funzioni, forme e colori”. Durante l’inaugurazione saranno presenti i rappresentanti delle maggiori autorità cinesi ed italiane, oltre a clienti, architetti e media locali ed internaziona