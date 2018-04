ECONOMIA – Dall’idea alla start-up: il nuovo sportello

Nel 2017 sono state 251 le imprese giovanili del commercio che hanno aperto i battenti nel Vicentino, cifra seguita dalle 175 nel campo dei servizi alle imprese e alle 92 del turismo. Anche se i dati, di fonte camerale e riferiti alle imprese partecipate per più del 50% da under 35, sono in calo, resta il fatto che ogni anno una nutrita pattuglia di giovani sceglie il lavoro autonomo e apre una propria impresa nel settore Terziario. Proprio per accompagnare gli aspiranti neo imprenditori “under” nell’avvio della loro attività. Confcommercio Vicenza ha rinnovato nei giorni scorsi l’accordo con lo sportello dell’Informagiovani di Vicenza.

Denominato “Dall’idea alla start up”, il punto informativo e consulenziale offre un accompagnamento gratuito alle nuove attività, soprattutto per gli aspetti riguardanti la comunicazione e il marketing. Gli esperti dell’associazione saranno disponibili il martedì (dalle ore 15.30 alle ore 18.00) per un nuovo “round” di consulenze a partire dal prossimo martedì 2 maggio. Gli appuntamenti sono prenotabili online e l’incontro avverrà nella struttura Informagiovani di Vicenza, in via Levà degli Angeli, 7.

L’obiettivo della consulenza è quello di aiutare i neo imprenditori a mettere in evidenza, sin dai primi istanti di vita dell’azienda, l’identità e i valori che si intendono trasmettere, ed è su questo fondamentale passaggio di ogni start up che Confcommercio Vicenza, in collaborazione con Esac SpA, concentrerà l’attenzione, forte della propria esperienza di associazione leader nella rappresentanza dei settori commercio, turismo e servizi. Il colloquio con gli aspiranti imprenditori partirà dall’analisi dei bisogni che si intendono soddisfare con la propria attività, al target che si intende colpire, al posizionamento sul mercato, alla riconoscibilità del marchio e, in generale, a tutte le azioni che si rendono necessarie per attrarre contatti, generare fatturato, fidelizzare i clienti e promuovere un nuovo brand.

La consulenza messa a disposizione da Confcommercio Vicenza, a richiesta potrà essere ampliata ad altri tipi di assistenza utili nella gestione dell’azienda.

L’entusiasmo di ogni inizio deve, infatti, confrontarsi il più possibile con la realtà del fare impresa oggi, in un quadro normativo complesso, che non deve scoraggiare ma del quale è giusto essere coscienti per affrontare il cammino imprenditoriale con la migliore preparazione.