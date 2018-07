ECONOMIA – Dal Giappone al Messico: le Pmi vicentine nel mondo

L’estate è appena iniziata ma già si pensa all’autunno negli uffici della Camera di Commercio, che tramite l’Azienda Speciale Made in Vicenza ha definito anche per il II semestre dell’anno un ricco calendario di iniziative a supporto dell’internazionalizzazione delle imprese vicentine.

Come sempre, l’obiettivo è da una parte preparare meglio le aziende ad affrontare i mercati internazionali, dall’altra accompagnarle nelle aree del mondo dove attualmente si registrano le migliori opportunità di business. Da una parte quindi ecco l’impegno a mantenere presidiati mercati ormai consolidati ma tuttora strategici, dall’altra l’esplorazione dei cosiddetti mercati emergenti.

Così, rientra nella prima categoria la partecipazione alla fiera Moda Italia, a Tokyo, appena conclusasi, mentre un mercato ricco di potenzialità di sviluppo è certamente il Messico, al quale sarà dedicato l’evento in programma l’11 luglio presso la sede della Camera di Commercio, che ospiterà una serie di incontri individuali tra le aziende vicentine e il referente ICE in Messico.

Dal 4 al 6 settembre invece riflettori puntati su Monaco di Baviera, dove si terrà la fiera Munich Fabric Start dedicata ai tessuti e accessori moda. Settembre del resto si preannuncia come un mese particolarmente intenso, con altre tre iniziative in programma: saranno ben due le missioni economiche plurisettoriali organizzate, in Russia e in Polonia, mentre a Vicenza sarà organizzato un workshop dedicato all’agroalimentare, con la possibilità per gli operatori vicentini di incontrare buyer provenienti dai principali mercati europei.

In ottobre, ancora protagonista il mercato russo, con la fiera I Saloni Worldwide Moscow dedicata all’arredamento, mentre per il settore orafo sarà organizzato a Vicenza un workshop con un gruppo di buyer provenienti dal Canada.

Sempre in ottobre si terrà la missione economica in Georgia e Azerbaijan, che sarà quindi ripetuta anche nel secondo semestre dopo i riscontri molto positivi ottenuti con un’analoga iniziativa nel mese di aprile, e a seguito delle richieste e manifestazioni di interesse per questi due mercati raccolte nelle ultime settimane da Made in Vicenza.

Un altro appuntamento internazionale di grande respiro sarà poi The Big 5 Show, a Dubai dal 26 al 29 novembre, punto di riferimento a livello mondiale per il mondo dell’edilizia.

A queste iniziative, già definite in ogni dettaglio, si affiancherà inoltre una serie di incontri informativi sui mercati di maggiore interesse, attualmente in fase di definizione. Parallelamente, proseguirà inoltre l’attività di Made in Vicenza di supporto e affiancamento alle imprese, anche attraverso un’assistenza specialistica e una consulenza individuale per specifiche necessità e progetti di internazionalizzazione.