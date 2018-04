ECONOMIA – Commercio estero e internazionalizzazione: dove puntare nel 2018?

Vicenza è la terza provincia d’Italia per valore complessivo di export, dietro le metropoli Milano e Torino, ed è la prima per export pro capite. Anche i dati congiunturali dell’ultimo quadrimestre 2017 (vendite al +5,43% nell’UE e +6,34% extra UE) confermano che le imprese vicentine hanno una vocazione ai mercati esteri che non ha eguali in Italia. Per approfondire le tendenze in atto e le future prospettive di crescita al fine di indirizzare efficacemente i propri investimenti commerciali e produttivi, Confindustria Vicenza, in collaborazione con la Camera di Commercio di Vicenza, organizza il convegno: “Commercio estero e internazionalizzazione. Dove puntare nel 2018?”, che si terrà giovedì 19 aprile a partire dalle ore 10.00 nella sede di Palazzo Bonin Longare. L’incontro rappresenta in prima battuta un importante momento di riflessione sui mercati esteri, durante il quale sarà presentato anche il progetto: “Esportare assieme per allargare gli orizzonti del nostro Export”, proposto da FarExport in collaborazione con la Camera di Commercio di Vicenza. “I dati ci confermano che la nostra è una provincia fortemente internazionalizzata, ma c’è ancora molto che possiamo fare, ed è proprio questo l’intento del progetto che presentiamo. – ha dichiarato Remo Pedon, vicepresidente Confindustria Vicenza con delega ai Mercati Esteri – Alla base c’è l’idea che la condivisione degli investimenti al fine di esplorare nuovi mercati sia la strategia migliore per affrontare con efficacia il contesto attuale. Grazie al contributo della Camera di Commercio di Vicenza le aziende selezionate avranno la possibilità di disporre, con un investimento fortemente agevolato, di un temporary export manager che per 12 mesi promuoverà i loro prodotti nei mercati individuati come target”. Nel corso del convegno un secondo approfondimento, di grande interesse anche per i responsabili delle risorse umane, riguarderà la presentazione dell’importante studio sui costi dei processi di internazionalizzazione in oltre 40 paesi realizzato dall’Unione degli Industriali di Torino. Dopo gli indirizzi di saluto di Remo Pedon, vicepresidente Confindustria Vicenza con delega ai Mercati Esteri, ed Elisabetta Boscolo Mezzopan, segretario generale della Camera di Commercio di Vicenza, interverranno: Alberto Turchetto, responsabile di SACE SpA Area Nord Est e Ivan Sinis, Servizio Economia del Lavoro dell’Unione Industriali di Torino. Al termine dei lavori è prevista, fino a esaurimento dei posti disponibili, una sessione di incontri B2B con Studi partner del progetto che operano nelle aree: ASEAN, Colombia e Perù, Kenya e East Africa, India e Russia.