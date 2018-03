ECONOMIA – Calzedonia, fatturato in crescita

Il gruppo Calzedonia ha chiuso il 2017 con un fatturato di 2.314 milioni di euro, in crescita dell’8,7% rispetto al 2016, e un utile netto salito da 208 a 249 milioni. Alla crescita del fatturato hanno contribuito tutti i marchi, a partire da Calzedonia (802 milioni), Intimissimi (691 milioni) e Tezenis (609 milioni). L’attenzione ai costi ed alcune modifiche nelle politiche commerciali hanno consolidato l’ebitda, salito da 388 a 489 milioni di euro. Nel 2017 sono stati aperti 242 nuovi punti vendita, dei quali ben 189 all’estero, specialmente in Spagna, Francia, Russia e Germania.

Aumenta in modo sensibile la quota di fatturato estero (54%) così come i volumi di vendite on-line. Sul fronte produttivo, oltre agli stabilimenti già presenti in Italia, Sri Lanka, Croazia, Romania, Bulgaria e Serbia, nel corso del 2017 è entrata in funzione anche una nuova fabbrica in Etiopia.