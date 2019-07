ECONOMIA – Benincà cresce e apre filiale a Sidney

IL GRUPPO BENINCÀ CRESCE E INAUGURA LA NUOVA FILIALE DI SIDNEY





L’azienda vicentina ha chiuso il primo semestre con una crescita del fatturato pari all’11%.

In Australia l’obiettivo è triplicare in quattro anni il giro d’affari

Continua la crescita del Gruppo Benincà, l’azienda vicentina punto di riferimento a livello internazionale nei sistemi di movimentazione per cancelli, basculanti e automatismi in genere: il primo semestre ha registrato una crescita del fatturato pari all’11% rispetto allo stesso periodo del 2018, anno che si era concluso con 38 milioni di fatturato, l’83% dei quali grazie all’export. E proprio sui mercati internazionali il Gruppo Benincà sta continuando a investire, come conferma la recente inaugurazione della filiale di Sidney. «Eravamo presenti già da 10 anni in Australia – spiega Luigi Benincà, fondatore e presidente del Gruppo insieme al fratello Aldo – attraverso un rivenditore che fungeva anche da centro assistenza, ma volevamo fare un salto di qualità: le dimensioni del Paese, insieme ad alcune dinamiche commerciali interne, richiedevano infatti un investimento più importante. Abbiamo così deciso per un impegno diretto, che ci consentirà di destinare maggiori risorse per potenziare sia la struttura, sia la rete commerciale e le attività di marketing a supporto. L’obiettivo per l’Australia è infatti ambizioso: puntiamo a triplicare il fatturato nei prossimi quattro anni, arrivando a superare i 2 milioni di euro per quanto riguarda i sistemi di movimentazione e i 3 milioni considerando anche le sinergie con le altre società del nostro gruppo».

Il mercato australiano, infatti, sul piano tecnico presenta alcune peculiarità: oltre a richiedere motori particolarmente veloci, nel 90% delle installazioni vengono utilizzati cancelli di tipo “autoportante”, poco diffusi in Italia, che però il Gruppo Benincà è in grado di produrre completamente in casa con la gamma del proprio marchio Hi-Motions.

Per l’azienda vicentina con sede a Sandrigo, che proprio quest’anno festeggia i 40 anni di attività, quella di Sidney è l’11esima filiale all’estero, accanto a quelle già presenti in Europa, negli Stati Uniti e in India. «E tutte – sottolinea Luigi Benincà – con l’obiettivo di presidiare meglio i mercati locali sul piano commerciale e per l’assistenza, mentre la produzione avviene in Italia». Attualmente sono circa una trentina i dipendenti del Gruppo Benincà che lavorano nelle filiali all’estero, che si affiancano ai 120 addetti in Italia.