ECONOMIA – AIR FRANCE a rischio, un futuro complicato

Dopo Alitalia adesso tocca ad Air France. Verrebbe quasi da dire così. Ma in effetti le sorti delle due compagnie di bandiera Italiana e Francese sembrano avere molte analogie.

Air France rischia di scomparire e con lei 85 anni di storia, questo è l’allarme lanciato dal ministro delle finanze Bruno Le Maire, dopo la bocciatura dell’accordo salariale da parte dei dipendenti e le relative dimissioni dell’A.D. Jean-Marc Janaillac-

La preoccupazione dei mercati finanziari è ai livelli massimi, soprattutto dopo che il ministro francese ha escluso categoricamente interventi da parte dello Stato attraverso improbabili ricapitalizzazioni, o meglio attraverso l’utilizzo di soldi pubblici per pagare debiti di una compagnia privata che a suo dire non è al necessario livello competitivo con i suoi principali concorrenti, come ad esempio Lufthansa. Dichiarazioni pesanti che hanno fatto perdere al titolo in una sola seduta di borsa il 12,48%.

Se da una parte la protesta dei lavoratori e le loro rivendicazioni salariali non sembra trovar fine, portando in dote danni alla compagnia stimati già in oltre 300 milioni di euro, si guarda con molta fiducia ed attesa al 15 maggio giorno in cui si riunirà nuovamente il CDA per cercare di trovare una soluzione di governance transitoria.

In tutto questo contesto il clima all’interno dell’azienda è molto teso, i conflitti sindacali sono esplosi sulla questione degli aumenti di stipendio, e le continue barricate sindacali hanno zavorrato in maniera pesante i conti del primo trimestre.

Un destino comune sembra coinvolgere AIR FRANCE ed ALITALIA, con un orizzonte temporale che non promette nulla di buono, dove la parola fine sembra dover apparire da un momento all’altro facendo finire le due compagnie all’interno di un grande buco nero da dove non c’è ritorno se non attraverso il salvataggio da parte di qualche cavaliere bianco che ad oggi sembra non esserci.

FABIO ROSSI