Ecocentri: avviata la piattaforma per la prenotazione online degli accessi

Dopo averlo presentato a tutti i Comuni soci in un incontro avvenuto la scorsa settimana in Sala Civica Corte delle Filande a Montecchio Maggiore, Agno Chiampo Ambiente ha avviato il nuovo sistema di prenotazione online degli accessi agli ecocentri, a disposizione di quei Comuni che vorranno appunto adottare la soluzione della prenotazione obbligatoria.

Si parte con il Comune di Valdagno, il quale intende proseguire con la modalità che è stata avviata durante l’emergenza Covid-19 e che, in quella fase, prevedeva l’appuntamento telefonico. Ma la prenotazione per via telefonica comporta inevitabilmente disguidi e attese. Sulla scorta dell’esperienza acquisita durante la fase acuta dell’emergenza e ottenuto il via libera dei soci, la società ha quindi creato il sistema di prenotazione via web all’indirizzo ecocentri.agnochiampoambiente.it che, per ora, sarà attivo solo per il Comune di Valdagno. Si attendono ora le decisioni degli altri Comuni a riguardo.

Come funziona.

L’utente deve innanzitutto collegarsi (tramite pc, tablet o smartphone) alla piattaforma ecocentri.agnochiampoambiente.it (raggiungibile, per gli utenti di Valdagno, anche tramite l’app di Agno Chiampo Ambiente alla voce ecocentri/Valdagno) e registrarsi. Dopodiché, dovrà indicare le tipologie di rifiuti che intende conferire e scegliere il giorno e l’orario che preferisce tra quelli liberi segnalati dal sistema. Una volta fissata la prenotazione, l’utente riceverà una mail di conferma che potrà essere esibita all’ecocentro in caso di controlli sulla regolarità degli accessi da parte degli operatori.

Per agevolare chi non fosse pratico con i sistemi informatici, dall’8 luglio (dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13) sarà attivo per la prenotazione anche il numero verde 800/901950, gestito da un call center specializzato; lo stesso numero verde, ma in questo momento solo per il Comune di Valdagno, sarà disponibile anche per effettuare la prenotazione dei ritiri del verde e degli ingombranti a domicilio,

Per gli utenti di Valdagno, dal 6 all’11 luglio sarà inoltre ancora attivo per la prenotazione l’attuale numero della cooperativa degli operatori; per chi avesse difficoltà tecniche nella registrazione alla piattaforma, dal 6 al 17 luglio (dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e il lunedì, mercoledì e giovedì dalle 14 alle 17) sarà infine attivo il numero 366/9040026, affiancato, per le medesime richieste, dalla mail noreply@agnochiampoambiente.it.

I vantaggi.

Il primo vantaggio è l’eliminazione delle code di utenti all’ingresso degli ecocentri, che si traduce in risparmio di tempo, e degli assembramenti, che sono ancora vietati dalle norme anti-contagio. L’utente ha la possibilità di effettuare la prenotazione in qualsiasi ora della giornata, quindi con la massima flessibilità. Il sistema permette inoltre di contrastare il conferimento illecito di rifiuti speciali (da parte, ad esempio, di lavoratori in nero), il cui successivo smaltimento comporta un costo a carico di tutti gli utenti. L’analisi dei dati relativi alle prenotazioni permette infine al Comune di ottimizzare gli orari di apertura dell’ecocentro a seconda dei flussi di ingresso e ad Agno Chiampo Ambiente di avere un controllo costante sulle utenze e di ottimizzare i viaggi di conferimento dei rifiuti nei centri di recupero, con notevoli benefici in termini di risparmio economico.