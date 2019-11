Ecco le migliori scuole superiori della provincia di Vicenza: Corradini e Quadri al top – La ricerca Eudoscopio

Guarda i dati nella tabella in fondo all’articolo

Sono stati pubblicati i dati Eduscopio 2019, un autentico punto di riferimento per la scelta della scuola superiore da frequentare. Eudoscopio è navigabile sul portale della Fondazione Agnelli. Offre la possibilità di basarsi su dati aggiornati e su un criterio scientifico di confronto. Il sito consente di comparare le scuole dell’indirizzo desiderato, circoscrivendo la ricerca all’area di residenza. Che si tratti di liceo (scientifico, classico o linguistico) o istituto tecnico, il sito ‘guida’ l’utente forte di analisi condotte su una banca dati sconfinata di 1 milione 255mila diplomati italiani negli anni scolastici 2013/14, 2014/15, 2015/16, in circa 7.300 indirizzi di studio nelle scuole secondarie di II grado statali e paritarie.

Interessante la ‘classifica’ per la provincia di Vicenza, che indica il Liceo Classico Corradini di Thiene come il migliore. Il Quadri di Vicenza miglior scientifico e così via anche per gli altri indirizzi.

UNIVERSITA’ – Se si opta per il percorso ‘universitario’, si deve scegliere quale indirizzo di studio si è interessati a seguire (liceo scientifico, classico, istituto tecnico economico, ecc., insomma tutte le scuole che hanno come missione primaria quella di preparare alla prosecuzione degli studi), quindi si procede circoscrivendo la ricerca all’area di residenza (o a quella d’interesse), nel raggio di 10, 20 o 30 chilometri. Al termine di questi semplici passaggi si giunge al ranking di Eduscopio, stilato in base all’indice FGA che pesa al 50% la velocità nel percorso di studi (percentuale di crediti universitari ottenuti) e la qualità negli apprendimenti universitari (media dei voti agli esami). Postilla: vengono considerati solo licei e istituti tecnici che mandano almeno un diplomato su 3 all’università e solo le scuole che per almeno un indirizzo di studio conducono all’università un numero non inferiore a 21 diplomati nell’arco del triennio considerato.

I DATI

Ecco i dati per chi ricerca ogni tipologia di scuola da Vicenza. Il portale offre risultati delle migliori scuole più vicine.