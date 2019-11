È arrivata la prima neve nel pomeriggio di oggi: certo, in alta quota, ma resta comunque il fascino dei primi timidi fiocchi bianchi sia sulle Piccole Dolomiti che in Altopiano. Dal Pasubio al Verena, passando per i 1160 metri del Pian delle Fugazze e fino a Campogrosso, le prime cime innevate anticipano l’arrivo del “generale” inverno.

Fonte Piccole Dolomiti sport