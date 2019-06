Ecco la nuova Giunta di Santorso

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Nominata la nuova Giunta del Comune di Santorso e i consiglieri delegati

Santorso. Si è riunito ieri sera il Consiglio comunale di Santorso durante il quale il sindaco, Franco Balzi, dopo aver giurato sulla Costituzione, ha nominato la nuova Giunta, così composta: Giampietro Piazzavicesindaco e assessore al Sociale; Valeria Zaltron assessore all’Ambiente, Territorio e Lavoro; Claudia Broccardo assessore alla Cultura (nomina esterna); Renzo Priante assessore ai Lavori pubblici e Urbanistica (nomina esterna).I consiglieri delegati, inoltre, sono: Maria Regina Buzzolan alla Famiglia, al Turismo e all’Istruzione; Elena Vitella alla Pace, immigrazione e accoglienza, alle Politiche giovanili; Elena Zavagnin allo Sport; Giuseppe Bravo alla Sicurezza e ai Servizi cimiteriali; Paolo Magnabosco alla Partecipazione; Giorgio Baù (capo gruppo) al Bilancio.

“Una squadra composta da persone che portano con sé un importante bagaglio di competenze – ha sottolineato il sindaco –, che si combina con un grande desiderio di costruire il bene del Paese: mi sembra la migliore premessa per lavorare al meglio nei prossimi cinque anni. Mi auguro – conclude Franco Balzi – che l’intero Consiglio sappia operare ispirandosi a questo obiettivo, in uno spirito di leale e costruttiva collaborazione: è quanto intendo garantire a tutti, convinto che tutte le energie vadano impiegate per questo scopo”.

