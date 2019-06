ECCO LA NUOVA GIUNTA DI ARZIGNANO (VIDEO)

Ad Arzignano presentata nella Sala di Rappresentanza del Comune la nuova Giunta firmata Bevilacqua. Molti cittadini presenti. Anche l’ex sindaco Gentilin, che sarà consigliere, che si è commosso quando Alessia Bevilacqua ha espresso riconoscimento.

“Parlo volutamente di ‘squadra’ – ha premesso il sindaco Alessia Bevilacqua- perché un’amministrazione efficace e che sappia rispondere alle esigenze dei cittadini, ha bisogno del lavoro e della collaborazione coordinata di: sindaco, assessori, presidenza del consiglio, capi gruppo e consiglieri comunali”. Le parole di riconoscenza rivolte all’ex sindaco Giorgio Gentilin.





Il sindaco di Arzignano, Alessia Bevilacqua, ha presentato oggi in Municipio di Arzignano, la nuova Giunta del Comune di Arzignano.

“Come si può vedere -ha aggiunto il sindaco Bevilacqua- e come ho sempre detto in campagna elettorale, la mia squadra di Giunta è composta da tutte le persone che mi sono state vicine in questi anni, e che mi hanno aiutato durante questa campagna elettorale.

La regola che ho seguito è stata molto semplice: un assessore per lista, selezionato sulla base dei voti raccolti.

La nuova amministrazione Bevilacqua è formata da una squadra giovane (età media 40 anni), ma allo stesso tempo, dotata di molta esperienza maturata sul campo nelle precedenti amministrazioni Gentilin. Quindi, il lavoro di analisi di questa settimana non è stato fatto tanto sulla scelta dei nomi,

ma piuttosto su un’attenta valutazione della distribuzione delle deleghe”.

ECCO LA NUOVA GIUNTA:

• Alessia Bevilacqua, 43 anni, Sindaco a tempo pieno

con Deleghe a Bilancio e Sport

• Enrico Marcigaglia, 38 anni, Vice Sindaco e Assessore

Sicurezza, Polizia Locale, Immigrazione, Turismo, Comunicazione

Esperienze: Assessore Sicurezza 2009-2014, Presidente Consiglio 2014-2019

CapoLista Lega Salvini, consigliere più votato di tutte le elezioni comunali 2019 con 241 preferenze

Professione: consulente marketing e vendite

• Dott. Riccardo Masiero, 49 anni, Assessore

Lavori Pubblici, Patrimonio, Urbanistica, Edilizia, Rapporti con le Frazioni

Esperienze: Assessore Bilancio 2018-2019

CapoLista “Liga Siamo Veneto”, più votato della lista con 168 preferenze

Professione: Agente Intermediario

• Giovanni Lovato , 46 anni, Assessore

Commercio, Agricoltura, Industria, Decoro e Parchi, Protezione Civile, Affari Istituzionali

Esperienze: Assessore Eventi e Prot.Civile 2018-2019

CapoLista “Fratelli d’Italia”, più votato della lista con 153 preferenze

Professione: Agente Commercio

• Dott. Valeria Dal Lago, 36 anni, Assessore

Sociale, Famiglia e Istruzione

Esperienze: Consigilere Comunale 2009-2019 con deleghe

“Lista Gentilin”, più votata della lista con 140 preferenze

Professione: Tecnica di Laboratorio

• Dott. Giovanni Fracasso, 47 anni, Assessore

Cultura ed Eventi, Ecologia (Pfas Zero e Soluzione Fanghi), Digitalizzazione.

CapoLista “Io scelgo Arzignano”, più votato della lista con 41 preferenze

Esperienze: Assessore Cultura e Ambiente 2018-2019

Professione: Libero Professionista settore Digital web

CONSIGLIO COMUNALE:

• Ing. Giulia Mastrotto, 27 anni, Presidente Consiglio

(sarà proposta dalla maggioranza in votazione al 1°consiglio comunale)

Lega Salvini, 133 preferenze

Esperienze: Consigliere Comunale 2014-2019

Professione: Ingegnere Civile

Lega Salvini:

• Maddalena Zorzin (capo gruppo)

• Cazzavillan Marco

• Carulli Marianna

• Beschin Daniele

Lista civica Io scelgo Arzignano – Al centro per Bevilacqua:

• Steccanella Nicola (capo gruppo)

• Lovato Demis

Lista civica Gentilin:

• Dott. Giorgio Gentilin (capo gruppo)

Fratelli d’Italia:

• Dino Antoniazzi (capo gruppo)

Liga Siamo Veneto

• Zuffellato Mario (capo gruppo)

Deleghe Consigliari:

Per quanto riguarda le eventuali deleghe da affidare ai consiglieri comunali, è stato deciso di valutare l’assetto dopo l’estate, in modo da verificare ed assestare al meglio l’operatività di giunta dei primi mesi.

COMMISSIONI STAFF ASSESSORATI

Inoltre, per continuare il lavoro svolto assieme agli 80 candidati, e per ampliare la condivisione di idee, opinioni e supporto nell’analisi e sviluppo di progetti, idee e iniziative, entro settembre, ogni assessore organizzerà una commissione bimestrale dedicata alle deleghe gestite.

All’interno delle commissioni votate dal consiglio comunale, potranno partecipare i cittadini che vogliono continuare a collaborare attivamente con la nostra amministrazione.

Programma Elettorale

In questi giorni lavoreremo alla stesura delle LINEE PROGRAMMATICHE DEL MANDATO AMMINISTRATIVO 2019 – 2024, che sarà presentato ed approvato in consiglio comunale.

Nel frattempo posso anticipare, che i pilastri del programma amministrativo saranno costituiti dal nostro programma elettorale presentato agli elettori durante questi ultimi 40 giorni.

“Sono orgogliosa di questa squadra –aggiunge il sindaco Bevilacqua- composta da amici e persone preparate che già mi hanno dimostrato in questi anni pieno supporto e capacità nel gestire la macchina comunale.

Infine, voglio dedicare un ringraziamento al Dott. Giorgio Gentilin. Oggi, io e la squadra che presento, siamo gli amministratori che Gentilin ha preparato e formato durante i suoi 10 anni da sindaco.

Quindi per noi tutti, sarà un motivo d’orgoglio dimostrare a lui e ai cittadini che abbiamo imparato a gestire al meglio una città meravigliosa quale è Arzignano.

Non voglio dilungarmi in altre parole, perché penso che adesso sia il momento di mettersi subito al lavoro”.