VENETO – Ecco i Covid Hotel individuati dalle Ulss

(sotto: la tabella)

Pubblichiamo una tabella di Azienda Zero che indica i Covid Hotel sui quali si sta lavorando in Veneto. E’ un elenco strutture Covid-hotel identificati dalle Ulss delle province venete. Non significa che saranno necessariamente attivati ma che lo saranno in base alle esigenze delle singole Unità sanitarie.

Si tratta di strutture di permanenza temporanea per pazienti in via di guarigione che non necessitano di cure. Dovrebbero accogliere chi non è ancora negativizzato ma per varie circostanze organizzative e non cliniche non può tornare a casa. Per esempio anziani positivi con coniuge negativo. La Regione ne ha individuati 20 ma in questo elenco sono presenti le 16 individuate dalle Ulss.

«La settimana scorsa -ha precisato l’assessore alla Sanità Manuela Lanzarin- la Conferenza delle Regioni e dal Governo ci hanno chiesto di presentare una lista di Covid Hotel, uno per provincia. Da una parte gli hotel con funzione alberghiera, ovvero strutture per persone che potrebbero tornare a casa ma non hanno gli spazi idonei (ma non è il caso del Veneto), e l’altra è quella di una struttura in cui anche sia possibile dare cure ai pazienti, allestendo reparti con attrezzature. In Veneto, infatti, abbiamo 6mila posti di ricovero in area non critica, più 1500 posti delle strutture intermedie e ospedali di comunità, o riconversione di Urp. In più 740 posti in cinque strutture». Le strutture individuate, quindi, come Covid Hotel sono per persone che non hanno bisogno di occupare i posti sopra citati, né di cure, ma perché impossibilitati a tornare a casa. La Regione ha individuato una ventina di strutture.