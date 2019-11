“E poi, la vita chi te la salva?” – La campagna dei medici contro la violenza sugli operatori sanitari

Sabato 23 novembre 2019 alle ore 11.00 nella sede dell’Ordine dei Medici di Vicenza, in Contrà Paolo Lioy 13 sarà presentata la nuova campagna contro la violenza sugli operatori sanitari che si svilupperà tramite spot televisivi e inserzioni sui quotidiani locali, sui social e diffusione capillare dei manifesti negli ambulatori medici e nelle strutture sanitarie dal titolo: “E poi, la vita chi te la salva?”.

Nel corso della conferenza stampa saranno anche annunciati i provvedimenti che l’Ordine di Vicenza metterà in atto per contrastare la violenza contro i propri medici: – Corsi di autodifesa e di comunicazione per poter depotenziare l’aggressività dei pazienti e dei loro familiari; – Assistenza legale gratuita a tutti i medici che vorranno rivalersi nei confronti degli aggressori, sia per le aggressioni fisiche con o senza lesioni personali, sia per le aggressioni o offese e ingiurie verbali. Sarà presente anche il Direttore provinciale del 118 e saranno presentate alcune testimonianze di medici che hanno subito recentemente aggressioni da parte di pazienti o familiari. È gradita la presenza della Vostra testata giornalistica. Per ulteriori informazioni chiamare la segreteria dell’Ordine allo 0444324714

Campagna contro la violenza sugli operatori sanitari “E poi, la vita chi te la salva?” si chiedono tre pazienti, una donna, un uomo, un ragazzo, i cui volti emaciati campeggiano sule immagini che saranno proiettate sulle TV locali e presentate sui quotidiani, nonché diffuse tramite i social.

In alto, sfumato, una sorta di flashback: l’immagine di una operazione, di un defibrillatore, di un intervento in emergenza.

Più sotto il claim: “Chi aggredisce un medico ferisce tutti noi. Chiudiamo questa ferita per sempre”. In quella virgola, in quella pausa dopo le parole “e poi” sta la riflessione che ognuno dovrebbe fare quando sta per aggredire un medico – spiega il presidente dell’Ordine Michele Valente.

