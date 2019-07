E’ Paride da Bolzano Vicentino l’Assessore regionale “per un giorno”

RITORNA “ASSESSORE PER UN GIORNO” – DONAZZAN: “ENTUSIASMO DI PARIDE È STIMOLO A PROSEGUIRE CON QUESTA INIZIATIVA, PER FAR CONOSCERE AI VENETI L’ISTITUZIONE REGIONALE DA UN’ALTRA PROSPETTIVA”

Ritorna “Assessore per un giorno”, l’iniziativa promossa dall’Assessore Regionale all’Istruzione, alla Formazione e al Lavoro del VenetoElena Donazzan per far conoscere ai cittadini l’attività e la giornata tipo di un Assessore regionale, tra impegni istituzionali e politici, telefonate ed incontri, scelte e responsabilità.

L’“Assessore per un giorno” che venerdì ha sperimentato quest’esperienza si chiama Paride, ha 11 anni, vive a Bolzano Vicentino dove ha da poco concluso la prima media presso la Secondaria di Primo Grado “G. Zanella”.

“Ho conosciuto Paride qualche mese fa quando, con una lettera scritta di suo pugno, mi ha invitata a visitare la scuola che frequenta e a conoscere i suoi compagni di classe: un invito che ho accolto con molto piacere, richiesto con gentilezza e serietà” spiega l’AssessoreDonazzan, “anche per questo ho voluto Paride al mio fianco ieri come ‘Assessore per un giorno’, in una giornata tipo fitta di incontri istituzionali nel territorio”.

Dopo un caffé alle ore 8.00 al bar Dox di Bolzano Vicentino (e un succo di frutta per Paride, come specificato su Instagram da Donazzan), i due si sono diretti a Venezia per la seduta di Giunta programmata per le ore 9.00, dove il giovane ha potuto conoscere il Presidente Luca Zaia e gli Assessori Regionali. Poi, alle 10.30, un tavolo di crisi a Palazzo Grandi Stazioni e sempre lì a seguire, alle 12.30, un incontro sulla formazione terziaria. Breve pranzo poi a Vicenza, poi alcuni incontri in centro storico dove, dalle 19.00, Paride ha assistito alla sfilata promossa dall’Associazione Oncologica San Bassiano-ONLUS “il Defilè della Rinascita”, a cui ha partecipato anche l’Assessore Donazzan.

“Mi sono divertito molto: è stata davvero una bella esperienza dove ho potuto imparare molte cose su Venezia e sulla Regione” ha invece dichiarato Paride, “è stato molto emozionante conoscere di persona il Presidente Luca Zaia e assistere alla sfilata organizzata in centro a Vicenza dall’Associazione Oncologica San Bassiano-Onlus. Non mi sono per nulla annoiato e ho scoperto che la vita di un Assessore Regionale non è poi così facile come si pensa”.

“Sono certa Paride conserverà un bel ricordo di questa giornata, una sorta di rapido corso di formazione sul campo su politica regionale e sull’importanza delle Istituzioni” continua Donazzan, che conclude “Paride è stato il più giovane ‘Assessore per un giorno’ di sempre: l’entusiasmo che ha dimostrato è per me uno stimolo a proseguire con questa iniziativa, condividendo con altri cittadini la mia attività istituzionale e politica”.