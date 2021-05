E’ morto Tarcisio Burgnich, la ‘roccia’

E’ morto all’età di 82 anni l’ex nazionale e anche allenatore del Vicenza, Tarcisio Burgnich.

Considerato uno dei migliori difensori della Nazionale

Ha esordito nell’Udinese a 20 anni dove c’era anche Dino Zoff, un segno del destino. Fu protagonista della vittoria degli Azzurri agli Europei del 1968 e vice campione mondiale nel 1970 quando l’Italia perse in finale contro il Brasile. Segnò, da difensore anche nella rocambolesca partita vinta per 4 a 3 sulla Germania nella seminfinale. Giocò dodici stagioni con l’Inter dal 1962 al 1974 (467 presenze in gare ufficiali, vincendo 4 scudetti, due Coppe dei Campioni e due Coppe Intercontinentali. Sfiorò poi lo scudetto con il Napoli nel 1975. Divenne poi allenatore e guidò il Vicenza dall’estate del 1986 fino al febbraio 1987, quando venne esonerato. Gli succedette Alfredo Magni e la squadra retrocesse in Serie C1.