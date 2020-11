E’ made in Vicenza il nuovo short film sul “potere della parola”

Due minuti di monologo, realizzato dal regista vicentino Samuele Schiavo, dove l’attore Edoardo Billato illustra il potere della parola con un piano sequenza di particolare effetto.

“Il monologo della parola” è un invito a far parte della nuova realtà cinematografica che al momento si spinge solamente a fare rete e quindi a creare una community web tra artisti e tecnici dello spettacolo, ma anche appassionati del cinema e aziende.

Questa community si chiama N10 (Numero 10) e vuole essere una nuova corrente, una rete di persone che vogliono innovare il modo di pensare con creatività, entusiasmo e coraggio.



Date le circostanze della pandemia in corso che obbligano il distanziamento sociale, l’idea di Samuele Schiavo è quella intanto di unire le forze e creare una community cinematografica attiva e creativa con lo scopo nel prossimo futuro di produrre contenuti video, film, documentari con valori come educazione e consapevolezza, equilibrio psicofisico, sostenibilità ambientale, economica e sociale.

Un esempio è stata la realizzazione di una docuserie web “Change – Cambiare per Migliorare”.

Una progetto pilota, una serie di interviste a persone comuni, uomini o donne, che hanno intrapreso, inventato o prodotto qualcosa contro corrente. In queste interviste si raccontano idee innovative, iniziative e sogni realizzati e di grande ispirazione per la gente comune.

N10 vuole insomma ambire a diventare uno studio di produzione cinematografica che realizza film e documentari creativi e socialmente utili.

Il video “Il monologo della parola” è il punto di partenza: provocazione, spinta all’agire. Le parole hanno un peso ed una duttilità infinita, ma se rimangono tali sono fini a loro stesse.

N10 vedere un cambiamento concreto nel mondo, realizzabile solo tramite le nostre azioni.