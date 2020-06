E’ di Noventa Vicentina “L’Alpino dell’anno”

E’ di Noventa Vicentina il vincitore del premio “Alpino dell’anno 2019”: Giuseppe Pulvini, Alpino del gruppo “Masotto” di Noventa, infatti, ha avuto il meritatissimo riconoscimento dell’Associazione Nazionale Alpini. Pulvini, padre di famiglia e affermato imprenditore nel campo degli autotrasporti, è da sempre impegnato nel mondo del volontariato alpino. Da anni è in prima fila e lo fa anche dando la disponibilità gratuita dei suoi mezzi aziendali. In particolare, si è distinto per l’impegno durante la disastrosa Tempesta Vaja dove è intervenuto personalmente con mezzi e uomini in Cadore, per un’intera settimana, a proprie spese. Ma non solo: ha anche aiutato nei lavori di ristrutturazione del fabbricato ex caffè Moresco di Vicenza e anche nei lavori del nuovo deposito della protezione civile di Campiglia dei Berici. Nella motivazione al premio, si legge “Un esempio del più autentico spirito alpino dei nostri padri fondatori da tramandare alle future generazioni”.