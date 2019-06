Durona Trail, quinta edizione chiusa con successo

A Chiampo sabato si è corsa la 5^ edizione del Durona Trail.

Una corsa, su tre tracciati quindi per tutti i gusti, attraverso i panorami e i sentieri dell’Alta Valle del Chiampo, ma anche una corsa fatta di storie e di persone. Come ha detto il Sindaco di Chiampo, Matteo Macilotti: “È anche questa la Durona Trail. Storie che si intrecciano in una corsa magica. È la storia di Mary Boschetto che giunge al traguardo con il velo da sposa e abbraccia il suo Andrea Zordan. È la storia di Roberto Mastrotto che dopo mesi di malattia e sofferenza risorge nella gara che lo aveva incoronato campione. È il bello dello sport. È il bello della vita”. Ed è proprio vero. Correre in luoghi come Cima Marana, l’Archeovia di Sella del Campetto, la Lessinia Orientale e la Foresta di Giazza, il Bosco della Fade di Durlo… rende magica e unica l’esperienza “duronica”

Qui di seguito i risultati:

Integrale Duronatrail femminile

1 Roncaglia Sabrina 9:02:34

2 Zantedeschi Cristina 9:43:04

3 Bruttomesso Federica 10:16:16

Integrale Duronatrail

1 Stefano Radaelli 7:11:40

2 Massimiliano Uliana 7:14:07

3 Alessio de Rossi 7:34:19

Staffetta



1 Francesca Pretto/Roberto Mastrotto

2 Enrico Cenzato/Mattia Masiero

3 Alessio Zambon/Matteo Parise

SPEED

Podio Maschile

1 Vigolo Simone 1:59:43

2 Rigon Daniele 2:14:10

3 Meneghel Luciano 2:14:23

Podio Femminile

1 Grosjean Melina 2:26:08

2 Terra Cyntia 2:42:14

3 Schio Federica 2:50:31