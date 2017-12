DUEVILLE/THIENE – A31: auto in canale di scolo, estratto un ferito

Poco prima delle 14.30, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo l’autostrada A31 tra i caselli di Dueville e Thiene per la fuoriuscita di un’automobilista finito nel canale di scolo: un ferito. I pompieri di Vicenza hanno messo in sicurezza l’auto ed estratto dal portellone posteriore l’uomo rimasto bloccato all’interno dell’auto, vittima probabilmente di un malore. Il personale del Suem ha preso in cura il 57 enne scledense, che è stato portato in ospedale. Sul posto la Polstrada e il personale ausiliario dell’autostrada. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.