DUEVILLE/POVOLARO – Droga e bilancino negli slip, arrestato giovane duevillese

La notte scorsa una pattuglia dei Carabinieri della Tenenza di Dueville, nei pressi del parco comunale di Povolaro, nell’ambito di una specifica attività tesa a contrastare il fenomeno del consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti tra i più giovani, ha notato un gruppo composto da 7-8 adolescenti e ha deciso di procedere ad un controllo più approfondito. Alla vista dei militari, con fare indifferente, simulando di aver ricevuto una telefonata, uno dei giovani, A.M., 18enne, ha cercato di allontanarsi a piedi venendo però immediatamente bloccato dai carabinieri, che avevano notato fin da subito un’anomala protuberanza nei pantaloni. Infatti, il giovane, all’interno degli slip, aveva nascosto una busta contenente circa un etto di marijuana, un bilancino di precisione ed altro materiale per il confezionamento dello stupefacente. I militari hanno quindi optato per la perquisizione all’abitazione del giovane duevillese, dove, nella sua camera da letto, hanno trovato altri 200 grammi di marijuana e vario materiale per procedere alla suddivisione ed al confezionamento delle dosi. Si calcola che la vendita al dettaglio dello stupefacente sequestrato (circa 300 grammi) avrebbe fruttato circa 3.000 euro. A.M è stato quindi arrestato ed il Pubblico Ministero di Turno ne ha poi disposto gli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. Sono in corso ulteriori attività investigative da parte dei Carabinieri della Tenenza di Dueville al fine di individuare i fornitori della sostanza stupefacente, nonché a delineare eventuali corresponsabilità.