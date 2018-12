DUEVILLE – Spaventoso rogo in un rustico in ristrutturazione (FOTO&VIDEO)

Dalle 12.15, i vigili del fuoco stanno operando in via Cavour a Dueville per l’incendio di un’abitazione di un edificio rurale in parte ristrutturato. Il rogo ha interessato l’abitazione e il tetto ventilato. Al momento dell’incendio nessuna persona era in casa. Le squadre arrivate da Vicenza e Schio con cinque automezzi hanno spento l’incendio, che ha completamente bruciato la parte ristrutturata. Sono ora in corso le operazioni di completo spegnimento di tutti i focolai. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento da parte dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di messa in sicurezza dell’abitazione da parte dei vigili del fuoco si protrarranno probabilmente fino al tardo pomeriggio.