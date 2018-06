DUEVILLE – Scontro tra una bici elettrica e un’auto: 72enne all’ospedale

Stamattina alle 11, a Dueville all’intersezione della rotatoria tra via della Repubblica e la Marosticana, il 72enne F.G di Bressanvido, in sella alla sua e-bike, all’interno della corsia della rotatoria, si è scontrato con una Punto condotta da G.B., anche lui 72enne, residente a Dueville. A seguito dell’urto il ciclista è caduto a terra. Sul posto è intervenuto il Suem 118 che ha portato il ciclista all’Ospedale Civile di Vicenza in codice giallo e due pattuglie della Polizia Locale Nordest Vicentino, una del Distaccamento di Monticello Conte Otto e una di Sandrigo per i rilievi del sinistro e la viabilità del traffico.