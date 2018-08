DUEVILLE – Scompare in vacanza, ritrovata in serata

Lieto fine per la scomparsa di un’anziana di 72 anni che ieri pomeriggio aveva messo in allarme i famigliari di Giuseppina Dalla Longa di Dueville. La signora, in vacanza nella sua casa di Pianezze, era scomparsa da ieri mattina intorno alle 11.30, durante una passeggiata in solitaria. I famigliari avevano allertato i Carabinieri e il Soccorso Alpino alle 17, compreso un elicottero dei Vigili del Fuoco. E’ stata ritrovato in serata.