DUEVILLE/SANDRIGO – Welfare aziendale: un progetto comune

Non solo buoni pasto e vantaggi fiscali, ma un intero sistema a sostegno del benessere di aziende e lavoratori. Si parlerà di Welfare e Territorio, durante l’incontro informativo previsto per domani mercoledì 5 dicembre alle ore 18:00 presso il Centro Arnaldi, in via Rossi 35, a Dueville. Verrà presentato il progetto “WEL- FARE = WELL-BEING: dal welfare aziendale al Welfare territoriale”, promosso dai Comuni di Dueville e Sandrigo, in collaborazione con Cooperativa Margherita e all’interno di “Alleanza per le Famiglie”, attività per la promozione di politiche per il benessere della famiglia finanziata dalla Regione Veneto.

“Margherita soc. coop. sociale ONLUS si occupa di progettazione e gestione di welfare da più di trent’anni – spiega Sonia Stefanovichj, referente del progetto per Cooperativa Margherita – Oggi il tema è di grande interesse per tutte le imprese, anche alla luce dei cambiamenti degli ultimi anni, come il forte invecchiamento della popolazione, la maggior partecipazione femminile al mondo del lavoro e i vantaggi fiscali introdotti. Rispetto allo scorso anno è aumentato il numero di imprese che ritengono che il welfare abbia avuto un effetto positivo sul loro business (più del 35% per il Rapporto Welfare Index PMI 2018) soprattutto se il processo viene gestito coinvolgendo i collaboratori e quindi valorizzandoli. Il nostro progetto propone un percorso molto legato al territorio perché più i servizi di welfare più sono vicini, più sono efficaci”.

Il progetto mira a sostenere le aziende nell’attivazione o implementazione di politiche di welfare aziendale e contrattuale, a favore di uno sviluppo locale dei servizi di Welfare. PMI e ditte artigiane con sede legale o operativa nei territorio di Dueville e di Sandrigo potranno manifestare il loro interesse contattando i Comuni di riferimento. Da questa lista verranno successivamente selezionate tre realtà imprenditoriali che potranno partecipare ad un percorso concreto e gratuito di analisi dei bisogni di welfare, con un questionario di rilevazione da sottoporre ai lavoratori, un focus group di analisi dei dati raccolti, fino alla proposta di attuazione. “Nel Comune di Dueville – racconta Elena Lionzo, assessore alle politiche sociali – il progetto Welfare Aziendale e Territorio è nato dopo un interessante lavoro con e per il territorio, stimolato dal bando regionale Alleanze per la Famiglia – conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. I bisogni di un territorio sono diversificati per età, per bilancio familiare, per lavoro, per salute… Oggi è necessario implementare la rete dei servizi esistenti con il valore di un territorio che fa sistema nella ricerca del benessere comune.

Questo vuole essere il progetto di Welfare Aziendale per il Comune di Dueville, progetto sperimentale che potrà avere seguito, qualora si riscontrasse interesse e beneficio per la collettività, anche grazie al ri-finanziamento della linea progettuale da parte della stessa Regione Veneto”.