DUEVILLE – Incidente in A31, traffico in tilt (FOTO)

AGGIORNAMENTO DELLE ORE 22 -Alle 20, i vigili del fuoco sono intervenuti tra i caselli di Thiene e Dueville nell’autostrada A31 per un incidente tra un furgone e un’autovettura: quattro persone coinvolte tre feriti. I pompieri arrivati da Thiene hanno messo in sicurezza i mezzi mentre i tre feriti sono stati presi in cura dal personale del suem 118 per essere portati in ospedale. Sul posto la polstrada di Bassano per i rilievi dell’incidente e il personale ausiliario dell’autostrada. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.

AGGIORNAMENTO DELLE ORE 21.30 – A31 funestata da un incidente poco fa, prima del casello di Dueville, in direzione Rovigo. Dopo uno schianto tra auto e un furgone, una delle autovetture si è ribaltata. Quattro i feriti: una donna in codice rosso è stata portata a Vicenza, gli altri tre feriti, non gravi, a Santorso. Traffico in tilt sull’arteria. Sul luogo dell’incidente pompieri, polizia e Suem per i soccorsi.