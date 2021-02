Dueville – Fermato furgone carico di marmitte catalitiche

Nella serata di giovedì 11 febbraio una pattuglia della Sezione Polstrada di Vicenza ha controllato, verso le ore 21.10, nei pressi dell’uscita del casello autostradale della A31 di Dueville (VI), un autocarro Volkswagen Crafter di colore bianco immatricolato in Germania, con a bordo il conducente ed il passeggero, entrambi cittadini rumeni residenti in Germania.

Dal controllo del veicolo e del vano di carico, è stato trovato all’interno un ingente quantitativo di marmitte catalitiche, parte della quali erano riversate nel vano di carico ed alcune ricoperte di sostanze oleose di colore nero; altra parte del carico era contenuta all’interno di 2 fusti in ferro. Inoltre all’interno di alcuni sacchi di plastica neri ed anche riversati alla rinfusa all’interno di scatoloni, venivano rinvenuti materiali polverulenti di provenienza non meglio specificata, presumibilmente il contenuto stesso delle marmitte trasportate. Non dimostrando la regolarità del trasporto internazionale in un primo momento si sottoponeva al fermo amministrativo il veicolo con la merce trasportata ai sensi dell’art. 46 ter c.3 della L. 298/74 e dell’art.214 cds e dell’art. 207 cds. Nella mattinata successiva con l’ausilio di personale dell’ARPAV di Vicenza, da ulteriori accertamenti sulla tipologia di rifiuto trasportato e sui documenti che accompagnavano il trasporto, si accertava che venivano violate gravemente le norme in materia ambientale e del trasporto di rifiuti ( D.Lgs 152/2006) e si procedeva al sequestro del materiale e del veicolo, deferendo all’A.G. i due laboriosi cittadini rumeni.